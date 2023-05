Bourges : l'Europe a apporté la paix, mais doit se réformer

En cette journée de l'Europe, une cérémonie officielle à Bourges ce mardi, sous les parapluies, a rappelé l'importance de la construction européenne alors que le Royaume-Uni a claqué la porte et que la guerre en Ukraine a rebattu les cartes.

L'Europe a su réagir pour financer la relance après le Covid ou pour aider l'Ukraine mais elle souffre toujours d'une certaine inertie qui lui est préjudiciable : le problème pour Stéphane Verdier, président du mouvement européen dans le Cher, c'est qu'on n'arrive toujours pas à avancer sur un point essentiel, le mode de décision : "il faudra que les États se rendent bien compte que l'intérêt de tous, c'est qu'une simple majorité puisse faire avancer l'Europe, parce que le principe de l'unanimité à 27 pays n'est plus possible pour prendre des décisions. S'il faut se perdre dans des débats, qui nous font perdre à la fois du temps, de la transparence et de l'impact aussi sur les populations, ce sera au détriment de l'Europe." Un vœu pieux puisque pour modifier ce mode de prise de décision, il faut un vote à l'unanimité.

Yann Galut, maire de Bourges (à gauche) , a annoncé l'inauguration d'une esplanade au nom de Melina Mercouri à l'automne prochain © Radio France - Michel Benoit

Emmanuel Macron avait plaidé pour un comité resserré incluant les pays dominants. Stéphane Verdier estime qu'il faut rester prudent : "il faut faire très attention à ce que des pays ne se sentent en tutelle de pays plus importants. Évidemment, le couple franco-allemand est essentiel mais on a vu que par exemple, quand monsieur Macron a reçu avec Olaf Scholz, le chancelier allemand, les responsables de l'Ukraine, la Première ministre italienne Giorgia Meloni s'en est indignée en disant 'Et l'Italie, elle compte pour du beurre ?'"

Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'Europe a apporté la paix depuis presque 80 ans a rappelé le maire de Bourges Yann Galut qui inaugurera une esplanade Melina Mercouri en octobre prochain devant la nouvelle maison de la culture. Ce sera deux mois avant que l'Europe annonce la ville française retenue pour être Capitale européenne de la culture en 2028, aux côtés d'une ville tchèque.