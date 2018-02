Bourges, France

La mobilisation des décideurs et notamment la pétition qui a réuni plusieurs milliers de signatures n'auront atteint qu'en partie leur objectif. Pour le directeur de l'IUT de Bourges, Gérard Poisson, il était compliqué d'obtenir plus, et la défense de cette licence EME était prioritaire : " _Le choix était quelque part assez facile de dire on va sauver la licence EME parce que c'était la seule dans son département (elle est adossée au DUT) et il était logique de proposer une année supplémentaire à ces étudiants, alors que pour les deux autres licences "_Gestion et pilotage de projet" et " Management des activités commerciales"(qui disparaissent), les étudiants disposent encore d'un choix parmi trois autres licences dans ce département". Le maintien de la licence EME valide l'existence du DUT Mesures. Ce n'est qu'une demie victoire mais l'essentiel est donc préservé dans un contexte financier délicat. La licence EME affiche un taux d'insertion de 90 %, là voilà donc repartie pour 5 ans.

Irène Felix, (avec le gilet gris, au centre) parmi quelques pétitionnaires en novembre dernier. © Radio France - Michel Benoit

Iréne Félix avait lancé une pétition à l'automne. Pour l'élue socialiste, ce travail a été utile même si elle regrette de ne pas avoir pu obtenir le maintien de toute l'offre de formation :" On a fait ce qu'on pouvait, dans un contexte où l'université d'Orléans, il ne faut pas se le cacher, a d'immenses soucis financiers. Il était nécessaire pour elle de trouver des sources d'économies. J'avais alerté le ministère pour qu'il abonde à son budget afin de passer ce cap difficile. Il semble que cela n'ait pas été le cas, du moins à une hauteur suffisante. Je le regrette car il s'agit également _d'aménagement du territoire._" L'université d'Orléans affiche un trou financier de 12 millions d'euros. La licence de droit est également maintenue à Bourges et une antenne Staps (sciences et techniques des activités physiques et sportives) ouvrira en septembre. Le bilan est donc loin d'être entièrement négatif.