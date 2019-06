Bourges : l'IUT mise sur la robotique avec une formation unique en France !

Bourges, France

La particularité de cette formation, c'est qu'une grande partie de l'enseignement se fera à distance, avec le CNAM (conservatoire national des arts et métiers). Ces étudiants ne viendront à Bourges que pour les TP, sur 2 fois 15 jours... Il s'agit de se préparer à l'usine 4.0, l'usine du futur détaille Pierre Vieyres, directeur de l'IUT de Bourges : " On va former des techniciens pour assurer la maintenance des robots mais aussi la définition du cahier des charges pour les entreprises qui sont en cours de robotisation. " Les étudiants pourront travailler de chez eux, ou de leur entreprise puisque la majeure partie des cours se fera grâce au CNAM, à distance. Un partenariat qui permet à l'IUT de Bourges de proposer cette formation sans moyens humains supplémentaires. L'IUT de Bourges investit dans une dizaine de robots. Ils seront utilisés par les étudiants pour les travaux pratiques : " Des robots de manipulation, anthropomorphes, mais aussi des robots mobiles, dors et déjà utilisés dans les industries pour déplacer les marchandises. C'est un investissement de 200.000 euros inscrit dans le contrat de plan Etat/Région."

L'IUT de Bourges prépare l'avenir. © Radio France - Michel Benoit

L'université d'Orléans va également créer à Bourges un poste d'ingénieur pédagogique. La réforme du Bac et la disparition des trois filières classiques va en effet faire évoluer les profils des nouveaux étudiants, qui seront beaucoup plus hétérogènes. Le président de l'université, Ary Bruand : " On va devoir s'adapter à ces nouveaux profils qui seront plus varier et faire évoluer nos méthodes pédagogiques. Cet ingénieur pédagogique interviendra également sur les sites universitaires de Châteauroux et Issoudun. " Pour la rentrée d'octobre, les deux amphithéâtres de l'IUT de Bourges seront également refaits. Un investissement de 5 millions d'euros. Bourges est le 3eme campus universitaire de la région Centre Val de Loire.