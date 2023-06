Bourges : l'orgue de choeur de l'église Notre-Dame reviendra t-il un jour ?

Cet orgue de choeur en mauvais état a été vendu 10.000 Francs (1.500 euros ) par le curé de la paroisse en 1992, à un facteur d'orgue girondin. Or, il n'en avait pas le droit accuse aujourd'hui Patrick-Guy Supplisson : " Il a été vendu par un homme d'église alors qu'il était inscrit à l'inventaire des biens communaux de 1906. Personne n'avait donc le droit de le vendre sans autorisation, sans trace écrite. Il devait rester dans l'église Notre-Dame." Le curé aurait utilisé l'argent pour racheter un orgue électrique et entretenir le coeur de l'église.

ⓘ Publicité

L'église Saint Trélody de Lesperre-Médoc

Patrick-Guy Supplisson a contacté le maire de Lesparre-Médoc pour demander la restitution de l'instrument : " Le maire de la commune prétend que cet orgue fait partie de son propre patrimoine local, que je suis le seul à m'intéresser à cette question. Donc, il ne donnera pas suite à ma demande. "

Patrick-Guy Supplisson avait distribué des tracts l'an dernier aux paroissiens de Notre-Dame de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Et c'est aussi cela le problème. Patrick-Guy Supplisson ne se sent pas soutenu à Bourges ; la mairie n'a pas donné suite à ses demandes. Cet orgue n'intéresse pas grand monde en fin de compte, en Berry : " C'est un orgue très modeste : six jeux, un seul clavier. Il est tout de même représentatif de la facture d'orgue berruyère puisque c'est la dernière création de Jules Bruneau qui l'avait conçu en 1883 pour cette église Notre-Dame."

Reste la possibilité de porter plainte, mais la procédure pourrait se heurter à la prescription.