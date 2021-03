Bourges : la 5G, c'est pour bientôt, malgré les réserves du conseil municipal

Orange et Free notamment ont déjà équipé plusieurs relais 5G sur l'agglomération de Bourges. Et ceci alors que le conseil municipal à voté une motion le 17 décembre pour demander un moratoire jusqu'à l'été sur la question, le temps d'organiser un vrai débat sur la 5G et ses conséquences.

L'adjointe au maire de Bourges, chargée de la transition écologique, Catherine Menguy est également à l'origine de la création d'un collectif dans le Cher "Attention 5G" . Pour l'élue, le déploiement de la 5G pose un certain nombre de questions : " Il y a un prix environnemental au travers des objets connectés qu'il va falloir développer, et de l'équipement des relais. Il y a aussi un prix démocratique puisque ces objets connectés vont récolter nos données et puis il y a un problème sanitaire. Les ondes sont classées comme cancérogènes possibles par l'OMS depuis plusieurs années et encore, on ne s'est concentré que sur leurs effets thermiques. Est-ce que le progrès, c'est d'avoir des couches connectées, des radiateurs connectées. On nous parle aussi de développer les voitures sans chauffeur grâce à ce réseau. La voiture connectée entraîne le pillage des ressources de certains pays pour avoir des terres rares. Une extraction extrêmement polluante. Franchement, nos sociétés occidentales vivent bien au dessus de leurs moyens. Enfin, regardez l'utilisation de la 4G : 60 % des données sont de la simple vidéo. Vous trouvez ça essentiel ? "

La 5G entraînera le changement de nos portables adaptés à la 4G. © Radio France - Michel Benoit

La 5G permettra de multiplier par 10 la vitesse de transfert des données. Pour Serge Richard, président de la chambre de commerce et d'industrie du Cher, on ne peut pas rester à l'écart de ce progrès technologique : " Ce serait dommageable et grave qu'on reste à l'écart. On parle de fracture numérique. L'un des points importants qui a conduit au mouvement social des gilets jaunes notamment, c'est ce sentiment d'abandon de certains territoires. Et ce qui permet à ces territoires ruraux de se raccrocher aux métropoles, c'est cet équipement numérique, cette digitalisation. Et n'oublions pas non plus à Bourges, la présence importante de l'industrie militaire avec ses efforts en matière de recherche. Or, l'industrie de la défense développe des objets connectés de manière importante. Donc cette 5G est nécessaire." La motion du conseil municipal propose de donner la priorité au développement de la 4G et de la fibre pour réduire la fracture numérique dans les zones rurales. Elle n'a aucun effet contraignant pour les opérateurs. La 5G devrait également permettre le développement de la télémédecine... un comble pour ceux qui dénoncent les méfaits des ondes sur la santé !