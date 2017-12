Bourges, France

On n'y pense pas forcément, mais laver son linge peut représenter des frais importants quand on a des revenus modestes. Un constat qu'a pu faire la banque alimentaire du Cher qui a sondé les étudiants qui fréquentent son épicerie sociale. "Ce projet a obtenu un plébiscite, explique Inès Rouet, responsable de l'épicerie sociale étudiante. On l'a donc mis sur les rails."

Lépicerie sociale étudiante Esope, rue Marx Dormoy à Bourges, est la seule du genre en France. © Radio France - Michel Benoit

Ce lavomatic sera installé dans les locaux de l'épicerie sociale étudiante, rue Marx Dormoy à Bourges. "C'est vraiment super. Ce sera encore moins cher que la laverie du Crous où on paie quatre euros la machine et un euro le séchage. Quand on y va plusieurs fois par mois, ça fait un budget" explique Léa. Ce sera six à huit fois moins cher que les laveries du commerce.

Les machines à laver seront installées dans cette arrière salle de l'épicerie sociale étudiante, rue Marx Dormoy à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Léa est en apprentissage ; elle touche 720 euros par mois et vient donc une fois par semaine à l'épicerie sociale étudiante Esope : "Aujourd'hui, je vais prendre de la viande notamment. Ca devrait me coûter à peu près 10 euros, et j'en aurai pour plus d'une semaine. Heureusement qu'ils sont là pour m'aider."

Jaques Lafitte, président de la banque alimentaire du Cher dans l'une des réserves de l'épicerie sociale Esope. © Radio France - Michel Benoit

Plus d'un quart des étudiants de Bourges fréquentent l'épicerie sociale qui leur est réservée. La seule existante en France. Jacques Lafitte, président de la banque alimentaire du Cher regrette qu'on ne parle pas assez de cette grande précarité des étudiants en France : "A Bourges, on compte un peu moins de 4.500 étudiants. Ils sont 1.300 à être inscrits à notre épicerie sociale _qui leur est réservée. C'est énorme. Et tout cela est contrôlé par des assistantes sociales. Le budget lavomatic avec les tarifs habituellement pratiqués dans le commerce, c'est ce qu'on leur demande nous pour leur fournir de quoi manger toute la semaine. _Pour certains, c'est manger ou faire ses lessives ! On estime qu'il ne faut pas avoir à choisir. "

Prochainement, la banque alimentaire du Cher proposera également aux étudiants des vêtements neufs offerts par des grandes surfaces, à des prix défiant toute concurrence. © Radio France - Michel Benoit

Ce lavomatic représente un investissement de 17.000 euros pour la banque alimentaire. GRDF, partenaire depuis 2009 met 5.000 euros sur la table. Pour son directeur dans le Cher , Rached Ait-Slimane, ce partenariat est normal : "Nous, on aime être dans le concret. Et c'est le cas avec la banque alimentaire du Cher, donc on continue." Ouverture prévue courant janvier.