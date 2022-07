Bourges : la CAF débloque 70.000 euros en faveur des réfugiés ukrainiens

Cet argent va permettre de compenser une bonne partie des dépenses engendrées par ces deux villes depuis le mois de mars... Bourges, qui s'est jumelé avec la ville de Korosten, 62.000 habitants au nord ouest de Kiev, a accueilli plusieurs centaines de réfugiés. Ce sont au moins 88 familles qui ont été soutenues par le CCAS de Bourges et cela a engendré des frais confirme Nadia Nezlioui, présidente du Ccas de Bourges : " Ca va compenser une partie des coûts. Il a fallu payer des traducteurs mais aussi des animateurs pour redonner le sourire aux enfants et remonter le moral de tout le monde. Sans parler du reste." Il a fallu héberger ces femmes et ces enfants, avec l'aide du conseil régional, acheter des meubles, mais aussi les aider à faire leurs courses, les vêtir. La caisse d'allocations familiales du Cher ne pouvait rester indifférente estime son président Charles Collin : " On s'est posé la question, soit d'aider toutes les associations individuellement, mais c'était compliqué car il aurait fallu qu'elles répondent à un appel à projet et elles ont autre chose à faire que de rédiger des dossiers administratifs. Du coup, on a rapidement décidé que le mieux serait de passer par les ccas. "

De gauche à droite : Nadia Nezlioui, présidente du ccas de Bourges, Charles Collin, président de la caf du Cher, et Nathalie Thouvenot, directrice adjointe de la caf du Cher © Radio France - Michel Benoit

Plusieurs dizaines de familles sont aujourd'hui reparties. Les employeurs ukrainiens ont besoin de main d'oeuvre et certains élèves avaient des examens à passer. Deux convois ont quitté Bourges en juin et en juillet, les bras chargés de cadeaux : " Certains sont repartis avec des vélos, des guitares " détaille Nadia Nezlioui. " Des cadeaux offerts grâce aux amitiés qui se sont formées et beaucoup sont repartis les larmes aux yeux. " Ces aides de la caf ne sont pas réservées aux réfugiés : victimes de violences conjugales, ou familles en galère, peuvent en bénéficier également : " Aujourd'hui, la caf intervient tout le temps là-dessus " résume Charles Collin. " On octroie des aides pour acheter des meubles par exemple quand une femme battue doit se reloger en urgence. On aide les familles dans le besoin, mais les demandes passent par les travailleurs sociaux du département." Ce fonds local d'action sociale dispose de plusieurs centaines de milliers d'euros. Noter que le ccas de Bourges a également reçu 4.950 euros grâce à des dons de particuliers et d'entreprises. Egalement 1.100 euros offerts par la commune de Lissay-Lochy. La préfecture du Cher estime à 346 le nombre de ressortissants ukrainiens dans le département.