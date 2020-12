Bourges : la Covid envenime les relations entre voyageurs et voyagistes

Certains opérateurs jouent la montre et espèrent vous décourager en faisant traîner les choses. Les recours en justice se multiplient. Une habitante de Bourges, juriste de profession, en fait l'amère expérience. Sa belle-mère a préféré annuler un séjour dans le sud ouest de la France cet été, à cause du covid, mais impossible, pour l'instant d'obtenir le moindre engagement de l'opérateur touristique et de l'assureur du séjour.

Btissam compte bien obtenir gain de cause quitte à saisir la justice. © Radio France - Michel Benoit

Comme souvent en pareil cas, les parties ne font pas la même lecture de la réglementation. Au coeur du litige, l'interprétation que chacun fait de l'ordonnance prise par le gouvernement le 25 mars 2020, qui réglemente le remboursement des voyages depuis l'apparition du Covid. L'état français, pour ménager les prestataires touristiques, les obligeait à proposer un avoir sur un autre voyage et non un remboursement... mais voilà, la législation a ensuite évolué rappelle Btissem Mnari : " Les associations UFC Que Choisir et CLCV ont fort heureusement porté une réclamation en disant que cette ordonnance du 25 mars contrevenait aux directives européennes puisque la directive européenne du 13 mai 2020 oblige le remboursement ou l'avoir du séjour en question. On a également essayé de faire jouer l'assurance du voyage en mettant en avant que les personnes qui devaient faire ce voyage étaient des personnes à risque, mais l'assureur nous rétorque que le pandémie n'est pas prise en charge puisque les voyageurs n'étaient pas malades. On a entamé une procédure de mise en demeure et on ira jusqu'à la conciliation devant le tribunal judiciaire si nécessaire. Il faut saisir le tribunal de la ville où est basé le voyagiste."

UFC Que Choisir a assigné une vingtaine de compagnies aériennes en justice © Radio France - Michel Benoit

Certains opérateurs introduisent une distinction : ok pour un remboursement si le voyage était prévu pendant l'une des deux périodes de confinement, mais pas pour des vacances cet été alors qu'on pouvait aller et venir à sa guise. Pour Gilles Audot, président de l'association UFC Que choisir dans le Cher, cette nuance n'est pas valable : " La réglementation du 25 mars 2020 est très claire. Elle couvre tous les voyages entre le 15 mars et le 1er septembre 2020. Surtout, il ne faut pas laisser tomber. Les voyagistes proposent généralement un avoir sur une période de 18 mois. Pourquoi pas, si cela vous convient, sinon, vous êtes en droit de réclamer un remboursement." Sachez qu'il est toujours possible de saisir le tribunal judiciaire, d'abord par une mise en demeure et si cela n'et pas suffisant par une demande de conciliation... si vous êtes dans ce bras de fer, vous pouvez obtenir toutes les informations sur le site : https://www\.entreprisesduvoyage\.org/creation\-dune\-commission\-chargee\-de\-traiter\-demandes\-de\-remboursement\-relatives\-aux\-voyages\-annules\-covid\-19/