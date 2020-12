Bourges : la Covid va coûter 5,1 millions d'Euros à la ville

Un chiffre va dominer le prochain conseil municipal ce jeudi soir à 18h à Bourges : 5,1 millions d'euros. C'est le coût de la Covid pour la ville depuis mars et jusqu'à juin 2021 puisque les mesures de distanciation et de désinfection vont encore courir une partie au moins de l'année prochaine.

Le maire, Yann Galut, va donc faire voter un voeu au début de ce conseil municipal pour réclamer une aide de l'état, puisque Bourges n'a droit à rien hormis un peu moins de 300.000 euros dans le cadre du plan de relance. La Covid, c'est un peu plus de deux millions d'euros de recettes en moins pour la ville cette année (600.000 euros par exemple de stationnement encaissé en moins, 313.000 euros de moins au titre de la redevance restauration scolaire, 113.000 euros de droits d'entrée dans les piscines, etc...) et un million et demi de dépenses supplémentaires engendrées notamment par le reconfinement où les écoles, les gymnases sont restés ouverts. Ce qui n'était pas le cas lors du premier confinement. Les dépenses de personnels ont donc explosé : " Avant le confinement, il fallait vingt minutes pour nettoyer une salle de classe, aujourd'hui, c'est une heure " décrit Yann Galut, maire de Bourges. " Les normes sanitaires ont changé. Le protocole dans les cantines est aussi plus contraignant. Il faut plus de personnels. Même chose pour le nettoyage des gymnases. C'est l'achat de masques, de gel,. Cette crise nous coûte très cher."

Yann Galut, maire de Bourges © Radio France - Michel Benoit

La mairie de Bourges prévoit un surcoût Covid de 1,6 million l'an prochain (si les mesures s'arrêtent fin juin), soit un total de 5,1 millions au total qu'il va donc falloir économiser par ailleurs : " J'ai toujours dit durant ma campagne que je n'augmenterai pas les impôts " précise Yann Galut. " La solution, c'est donc de dépenser moins. D'abord dans nos services. La municipalité va devoir consommer moins, rationaliser ses dépenses et son fonctionnement, tout en continuant de réponde aux demandes des habitants. Le deuxième élément, c'est de lisser les choses. On devra décaler certains projets à 2022. " Les arbitrages seront rendus dans les toutes prochaines semaines, avant la présentation des orientations budgétaires, prévue en février.