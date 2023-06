Bourges : la dernière phase d'aménagement du quartier Lahitolle lancée

Il reste un peu plus de trois hectares à reconquérir sur ce quartier Lahitolle derrière l'INSA de Bourges. Deux bâtiments ont été démolis depuis le mois de mars. Place maintenant à la dépollution des sols. Le complexe sportif et universitaire devrait être achevé pour la rentrée 2025. Il comprendra également un dojo et une salle de musculation pour les étudiants. Le campus va se renforcer avec l'arrivée de l'Estacom. L'école de la chambre de commerce quittera la rue Léon Mallet pour si'nstaller près de l'INSA et de la fac de droit.

Patrick Barnier, vice-président de Bourges Plus en charge de l'enseignement © Radio France - Michel Benoit

Un ancien bâtiment militaire, le 696 va être réhabilité : il sera dédié aux activités innovantes. Le Centre Technique des Industries Mécaniques, Cetim s'y installera avec le campus pyrotechnique. Plus de la moitié des terrains, (près de deux hectares) seront commercialisés auprès de porteurs de projets industriels : pourquoi pas des sous-traitants de l'armement ou des acteurs de la cybersécurité. C'est l'ambition de Bourges Plus qui souhaite tirer profit des laboratoires de l'Insa spécialisés en cybersécurité : " On veut favoriser tout un éco-système alliant recherche et développement industriel, argumente Patrick Barnier, vice-président de Bourges Plus. On veut favoriser les projets innovants. L'armement peut être un moteur mais je rappelle aussi que Bourges a été choisi par le Région (avec Vierzon d'ailleurs) pour devenir un centre expert en cybersécurité. Cela peut donc être un axe important de développement." Un parc urbain complétera les aménagements pour mieux rattacher ce campus Lahitolle au centre ville.