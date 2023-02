Bourges : la double peine pour les malades épileptiques

Charlotte Silvert se bat dans le Cher, pour épauler les familles confrontées à l'épilepsie. Pour les cas les plus sévères, une chirurgie sur le cerveau peut donner de très bons résultats. Dans la majorité des cas, les épileptiques doivent se contenter de médicaments mais les crises restent possibles et cela pose de gros problèmes d'insertion sociale.

Charlotte Silvert a connu ses première crises, il y a cinq ans : elle avait 29 ans. Son employeur l'a alors convoquée : " Un jour, on m'a demandé de rester chez moi parce que je faisais peur aux gens. C'est vrai, j'avais eu des crises sur mon lieu de travail et mon employeur a eu peur que cela effarouche les clients."

Epilepsie France publie une revue à destination des malades © Radio France - Michel Benoit

Charlotte apparait toujours dans les effectifs de cette grande société mais ne peut plus aller travailler. C'est également compliqué, parfois pour les enfants épileptiques à l'école : " Certains ne peuvent pas participer aux sorties en classe, aux voyages de classes ou parfois aux cours de sport, alors qu'ils souhaiteraient être considérés comme n'importe quel élève. On est souvent mis à l'écart quand on est épileptique, on se sent banni."

Les convulsions, c'est vrai sont parfois impressionnantes, mais il suffit de placer la personne en position latérale de sécurité, de lui parler, et généralement, cela passe au bout de quelques minutes : " Pour l'autre, une crise, c'est évidemment très impressionnant. Cela fait peur à l'autre. C'est pour cela qu'il faut en parler. Pour que les gens comprennent et qu'on fasse tomber cette peur. C'est vrai, on est sur une maladie et on ne la maîtrise pas. La lumière, le bruit, l'état de fatigue peuvent favoriser la survenue de crises. Ces crises sont différentes d'un individu à l'autre et on doit vivre avec. La maladie entraîne aussi une grande fatigue, mais les malades peuvent s'intégrer sans difficulté. Encore faut-il que la société fasse un effort pour les accepter."

Charlotte Silvert a collaboré au livre blanc sur l'épilepsie remis au ministère de la santé. © Radio France - Michel Benoit

Charlotte Silvert a notamment collaboré à un livre blanc pour une meilleure insertion des personnes épileptiques, livre blanc remis au ministère, en espérant des avancées significatives...