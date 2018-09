Il était menacé depuis un an et demi : le bureau de Poste Carnot à Bourges, fermera au 31 octobre. La poste vient d'officialiser sa décision, malgré l'opposition de la ville de Bourges. Asnières ne sera plus ouvert que le matin, les Gibjoncs reste ouvert.

La CGT avait déjà alerté la mairie de Bourges début septembre sur la fermeture programmée au 31 octobre du bureau de poste Carnot et le transfert de l'activité dans un point relais, chez un commerçant (à savoir le tabac, boulevard Carnot, "Le Tricarnot"). Le conseil municipal avait d'ailleurs voté une résolution contre ce projet le 26 mars dernier. Ce n'est donc pas une surprise même si le maire de Bourges pensait voir retarder l'échéance. Le directeur de la poste ne lui ayant pas communiqué de décision officielle. Pascal Blanc, se dit aujourd'hui agacé d'être placé devant le fait accompli et d'apprendre cette décision par la presse : " On est en train d'étudier toutes les possibilités juridiques pour s'opposer à cette fermeture. Je veux privilégier la concertation, mais s'il faut manifester, on manifestera."

Une affichette sur la poste du bureau de poste Carnot informe la clientèle du déménagement au 31 octobre. © Radio France - Michel Benoit

La poste invoque une baisse d'activité de 42 % en 5 ans dans ce bureau. Les clients, eux, ne sont pas convaincus par le service qu'ils trouveront dans un tabac : "Quand on veut expédier un colis à l'autre bout du monde, on a besoin d'être conseillé sur le suivi et je ne suis pas sûr que le commerçant entre deux tickets de loto et un paquet de tabac pourra consacrer assez de temps pour nous conseiller." explique cet habitant. Le commerçant sera ouvert de 6H30 à 20H00 ; pas de quoi convaincre Norredine qui aimait le côté social de la Poste : " ici la postière aidait les personnes âgées dans leurs démarches, elle écrivait même parfois à leur place. C'était familial. Ca sera pas pareil chez un commerçant. Et puis c'est tout petit là-bas. Y'a pas de confidentialité pour les opérations bancaires."

Pascal Blanc, maire de Bourges "agacé" de ne pas avoir été informé par la poste de sa décision de fermeture du bureau Carnot © Radio France - Michel Benoit

Le bureau de Poste d'Asnières les Bourges également menacé ne restera ouvert que le matin, 12 heures par semaine, à partir du 1er novembre. Celui des Gibjoncs n'est plus menacé... pour le moment.