Bourges : la mairie ferme la mission emploi

La mission emploi avait pour but, depuis 2015, d'aider les personnes à trouver du travail en complément de Pôle Emploi et de la Mission locale. La nouvelle municipalité estime que cette mission emploi vient en doublon et préfère attribuer les moyens à d'autres actions.

Plusieurs centaines de personnes étaient suivies. Une fermeture qui navre le directeur général du réseau national Mission Emploi. Pour Jérôme Laverny, cette décision est purement politique : " Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? C'est une création du précédent maire, donc poubelle ! On m'a dit "outil de communication" de Pascal Blanc (ndlr : ancien maire de Bourges). Il y a encore des personnes qui ont été recrutées il y a deux semaines et Pascal Blanc n'est plus là. Je suis désolé, c'est un outil d'action pour les gens et les entreprises. Cette fermeture, c'est de la politique politicienne. Je n'ai pas reçu le moindre courrier, ou le moindre appel de la nouvelle municipalité pour m'informer de la décision. Ce qui me semble pourtant relever de la plus élémentaire des politesses."

Olivier Cabrera, adjoint au maire de Bourges, délégué à l'économie solidaire © Radio France - Michel Benoit

Fin février 2020, l'ancienne municipalité publiait un bilan : la mission locale affichait plus de 2.000 retours à l'emploi dont 616 CDI, mais pour Olivier Cabrera, maire adjoint à Bourges, cette structure vient en doublon de pôle emploi notamment : " On a constaté un doublon très clair avec Pole Emploi. Aujourd'hui, les besoins sont différents. On est beaucoup plus sur l'accueil de nouvelles populations. Que ce soient des militaires, des personnes en mobilité professionnelle, etc... On sent que c'est sur cette priorité qu'il faut qu'on travaille. La porte des élus à la ville est toujours ouverte pour recevoir les personnes qui auraient besoin d'aide. Et on continue par le biais de la mission locale par exemple et par le biais d'autres dispositifs à être très incitatif sur l'accompagnement, l'aide au CV, l'aide à la mobilité, l'accès à la formation. Par contre, ça se fera par d'autres dispositifs qui ne sont pas en concurrence avec ce qui existe déjà. " Les trois agents de la mission emploi, seront donc affectés à l'accompagnement des nouveaux arrivants sur la ville.