Bourges : la mairie a besoin de votre numéro de téléphone

La ville de Bourges perfectionne son système d'alerte. La mairie vient de s'abonner à un service qui permet d'alerter rapidement les habitants, en cas de risque majeur. Alerte sur votre téléphone fixe ou portable.

Si vous communiquez vos coordonnées à la mairie, ses services seront en mesure de vous délivrer une alerte ciblée selon le quartier où vous habitez. Un petit bandeau sur le site internet de la mairie vous permet en ce moment de vous inscrire. La mairie de Bourges dispose déjà de 20.000 numéros de téléphone, via l'annuaire universel, mais il s'agit pour la plupart de fixes et tous les habitants n'y figurent pas. L'idée est donc de recueillir les numéros de portable ou les mails pour toucher au plus vite les personnes qui pourraient être concernées par une alerte majeure. Vous recevez alors un sms ou un message vocal (voire un mail). C'est un jeu d'enfant ensuite de cibler les personnes à contacter en fonction de l'aléa grâce à un système de géolocalisation.

La façade de l'hôtel de ville de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Et si vous ne décrochez pas, pas de panique, le robot téléphonique peut être configuré pour vous rappeler. Ce système d'alerte permet de toucher 40.000 personnes en une heure. Tous les détails sur le site de la mairie de Bourges.