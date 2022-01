La mairie de Bourges réduit le nombre de cantines à cause du Covid

Avec un nombre record d'infections, les absences au travail, liées au Covid, se multiplient. La mairie de Bourges a donc décidé de fermer chaque jour et de manière tournante, cinq à six cantines : elle n'a plus assez d'agents pour accueillir les enfants.

Quarante agents affectés aux cantines et à l'accueil périscolaire étaient absents mardi pour cause d'épidémie de coronavirus, deux fois plus que lundi. La mairie de Bourges n'est donc plus en capacité de faire fonctionner les vingt-trois restaurants scolaires de la ville. Ce jeudi, Asnières, Barbottes, Bouillet, Herbinière-Lebert, Marcel Sembat et Maryse Bastié seront donc fermés. Un calendrier fixe de cinq à six cantines fermées chaque jour de la semaine, de manière tournante.

Et ce sera comme ça jusqu'aux vacances de février, à moins que l'épidémie régresse d'ici là. Ce sera plus facile pour les parents de s'organiser et cela permet de dégager quotidiennement une trentaine d'agents. Ils iront combler les absences dans les cantines qui seront ouvertes.

La mairie ne veut pas faire de repas froid ou de pique-nique

Environ 2.700 élèves mangent à l'école chaque jour à Bourges. La mairie assure ainsi trois repas chauds hebdomadaires sur quatre pour chaque enfant. Elle se refuse à faire le choix du repas pique-nique, plus facile à gérer mais qui reste un repas froid.