Bourges : la mairie vous demande votre avis sur l'avenir de la place Cujas

La ville de Bourges veut redonner un rôle majeur d'animation à la place Cujas. Des aménagements de grande ampleur vont être réalisés. Avant de lancer le concours d'architectes en début d'année prochaine, la mairie veut donc recueillir les avis et les préférences des habitants. Cette consultation se terminera le 30 novembre : une quarantaine de questions posées. Comptez une dizaine de minutes pour y répondre.

Une centaine de places de parking ont été supprimées cet été sur la place Cujas de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

La requalification de la place Cujas est un serpent de mer, à Bourges. Personne n'avait vraiment osé s'y attaquer tant les enjeux en terme de circulation, d'accès aux commerces sont compliqués. Déjà , la nouvelle municipalité a supprimé une centaine de places de parking cet été pour y organiser des animations chaque soir. Cette consultation vise a définir précisément l'usage de cette place. Rien n'est décidé à l'avance promet Alain Bouquin maire adjoint à la démocratie directe : " Je ne peux pas vous dire ce qui en ressortira. On est vraiment en attente de l'appréciation des Berruyers. "

Alain Bouquin, adjoint au maire de Bourges, délégué à la citoyenneté et à la démocratie directe. © Radio France - Michel Benoit

Ce questionnaire a été établi par les élèves de l'IUT de Bourges, option aménagement urbain. Quels équipements souhaitez-vous ? pour quelles animations ? des fontaines ? des arbres ? du mobilier en bois ou en pierre ? pour y faire quoi ? Vous avez quelques idées : " Ce serait bien un parc pour les enfants puisqu'il y a déjà le kiosque et le manège. Il faut des pavés bien propres et des toilettes publiques. Avec la verdure aussi, ça serait bien."

Quand cet affreux échafaudage va t-il disparaître ? © Radio France - Michel Benoit

Pour Alain Bouquin, cette consultation est loin d'être du temps perdu : " Ce n'est surtout pas du temps perdu ! C'est du temps qu'on ne devra pas consacrer ensuite à convaincre sur le projet. C'est du temps gagné pour l'appropriation. Et on pourra donner un cahier des charges plus précis aux architectes. " Cette méthode de travail, basée sur l'avis des habitants sera désormais une habitude à la mairie de Bourges qui installera son assemblée citoyenne avec des membres tirés au sort, mi 2021.