Bourges : la ministre déléguée à l'autonomie défend l'action du gouvernement

La ministre déléguée à l'autonomie a passé ce jeudi matin à Bourges, aux résidences de Bellevue. C'est la 3eme plus grosse maison de retraite de France avec un peu plus de 600 lits. Brigitte Bourguignon est venue vanter le programme d'investissements lancé par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie des résidents en Ehpad : 2,1 milliards d'euros prévus d'ici 2024. La ministre déléguée à l'autonomie veut remettre les pendules à l'heure, après la parution du livre sur les excès pratiqués dans le groupe Orpéa : l'état n'a jamais fait autant pour donner des moyens aux Ehpads. 20.000 postes supplémentaires par exemple ont été financés mais ne trouvent pas forcément preneurs : " Ce n'est pas seulement une question de moyens, tous les directeurs me le disent " insiste Brigitte Bourguignon. " Et si on peut en rajouter, croyez-moi, on va le faire. Je voudrais qu'on accentue les personnels de nuit. On a remis des équipes mobiles. On ne me tend le micro que parce qu'il y a une crise. Ce n'est pas parce que je la découvrais. Cela fait deux ans et demi que je travaille dessus à la fois avec les acteurs du maintien à domicile, mais cela n'intéressait pas grand monde jusqu'à présent ! "

Les chambres doubles sont appelées à disparaître dans les Ehpads. © Radio France - Michel Benoit

Les résidences de Bellevue vont bénéficier de 42 millions d'euros d'investissements sur 12 ans (dont une partie versés par le département). Si on en croit Jean, 75 ans, chanteur à ses heures perdues, la vie y est plutôt agréable : " Il y a une bonne ambiance, et puis regardez " dit-il en désignant une partie des agents à proximité : " Il y a quand même des femmes compétentes, qui s'occupent bien de nous. " Son copain Jacques se sent même redevable envers ces personnels : " Il faut qu'on paie davantage les agents. Ils courent tout le temps."

Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l'autonomie © Radio France - Michel Benoit

Les accords de Ségur ont amélioré les salaires. Pour ces aides-soignantes, on est loin ici, du scandale Orpéa : " Ici, à Bellevue, ce n'est pas comparable. Que ce soient les changes, les fournitures, les repas, on n'est jamais rationnés. On nous donne tout ce dont on a besoin. C'est vrai, il y a parfois des arrêts maladie, mais on compense entre nous, entre les étages. On se donne des coups de main et s'il manque du monde, on se concentre sur les taches prioritaires. On ne fait jamais le travail à l'arrache et jamais au détriment du résident."

Pascal Ragonet, aide-soignante référente, nous montre un équipement destiné à faciliter la manipulation des personnes les plus dépendantes. © Radio France - Michel Benoit

140 lits sont équipés de rails de transfert pour faciliter la manipulation des personnes les plus dépendantes : " On passe le hamac sous la personne " détaille Pascale Ragonet aide-soignante référente. " On clipse le hamac sur le moteur. Grâce à la télécommande, et aux raills fixés au plafond, on va pouvoir soulever la personne de son lit pour la placer dans son fauteuil. c'est plus confortable pour elle et pour l'agent."

La pavillon " Les Tilleuls ", l'un des bâtiments des Résidences de Bellevue à Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Les résidences de Bellevue sont-elles une oasis ? Le taux médian d'absentéisme dans les Ehpad est de 20 % d'après la cour des comptes, et 32 % manque de médecin coordinateur : " Nous on a multiplié par trois, voire par quatre à certains endroits, les interventions des médecins coordinateurs qui retrouvent donc du sens dans leur métier " assure Brigitte Bourguignon. " Il faut également les revaloriser financièrement. C'est ce à quoi on s'attelle en ce moment. " Une mission délicate, la désertification médicale ne facilitera pas les choses...