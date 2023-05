Bourges : la paix, une utopie ?

Une colombe blanche sur un drapeau bleu, au sol, un drapeau arc en ciel également ; tout autour une dizaine de militants debout, en cercle, silencieux pour mieux interpeller le regard des passants, espère Serge, l'un de ses participants de cette heure silencieuse : " On veut qu'ils se posent la question : mais pourquoi ils sont arrêtés ? On gagnera la paix de toute façon, mais plus vite ce sera, et mieux ce sera."

Les badauds jettent un regard rapide, certains lisent les messages de paix sur les écriteaux suspendus au cou des militants de la paix. Très peu s'arrêtent, mais ne sont pas pour autant indifférents au discours même s'il paraît utopiste : " Ils ont raison de faire ça. C'est surtout pour nos enfants qu'ils se battent. Ils doivent continuer. Si ca fait bouger les choses, tant mieux, mais je ne pense pas ça ait servi pour l'instant. "

Un message qui peut paraître utopiste © Radio France - Michel Benoit

Le symbole est d'autant plus grand à Bourges, où l'industrie de l'armement représente près de 4.000 emplois. Jeannick Leprêtre, présidente du mouvement de la paix dans le Cher, estime qu'il faut supprimer le droit de véto des membres du conseil de sécurité de l'ONU : " C'est urgent et il faut absolument mettre les moyens dans une organisation où tout le monde a sa place. Logiquement, cela devrait être un pays, une voix, mais on n'a plus cette logique-là, à travers le conseil de sécurité." Seléna, neuf ans a reçu le message : " Ils ne veulent pas qu'on tue des personnes et moi je suis d'accord avec eux parce que si on perd des gens de notre famille, après on est triste. " Le mouvement pour la paix du Cher avait contacté des réfugiés Ukrainiens pour participer à l'initiative, mais l'invitation est restée lettre morte, alors que l'Ukraine se prépare à sa grande offensive pour essayer de reconquérir les provinces annexées par la Russie.

