Bourges : la patinoire rouvre, quatre ans après un incendie

La patinoire de Bourges rouvre ce samedi après-midi. Un incendie, dû à un court-circuit, l'avait en partie détruite en août 2017. Il aura donc fallu attendre quatre ans pour cette réouverture. Et cela aurait pu être beaucoup plus long puisque les assurances ne sont pas encore tombées d'accord.

Première nouveauté, il n'y aura plus de glace l'été. La fréquentation est moins forte et le bilan écologique trop mauvais. La mairie y organisera d'autres rendez-vous et d'autres disciplines sportives : " C'est une dalle en béton. Elle peut donc accueillir pas mal de choses " explique Renaud Mettre adjoint au maire de Bourges, délégué au sport. " La ville va investir dans un revêtement spécial qui la protégera. On pourra même l'utiliser au dessus de la glace si nécessaire. On pourra organiser des activités culturelles, du théâtre, de la musique et bien sûr sportives sans endommager la structure. C'est quand même un espace de 1.440 m2."

Renaud Mettre, adjoint au maire de Bourges, délégué aux sports © Radio France - Michel Benoit

On peut imaginer du roller, du basket par équipe de trois, du ninja warrior, les idées ne manquent pas. La mairie a décidé de payer les travaux en espérant se faire rembourser par les assureurs quand ils se seront mis d'accord : " Nathalie Bonnefoy, adjointe aux sports dans la précédente municipalité avait décidé d'engager les travaux sans attendre l'argent des assurances et elle a bien fait " reprend Renaud Mettre. " C'est une somme importante de 1,5 million mais si elle ne l'avait pas fait, on attendrait encore pour rouvrir ! Le temps que les experts bataillent et tombent d'accord. Et si on ajoute les retards engendrés par le Covid, cela n'arrange rien. On espère être remboursé d'une partie du montant de ces travaux."

La patinoire de Bourges rouvre à 15H00 ce samedi. © Radio France - Michel Benoit

La gestion de la patinoire n'est plus confiée à une société privée. La mairie veut garder la main et compte également louer les 1.200 places pour les entreprises à travers de l'événementiel. La patinoire de Bourges accueille environ 70.000 personnes par an.