Bourges : la patinoire rouvrira à la rentrée 2020

Bourges, France

Un court-circuit dans un chauffe-patin est probablement à l'origine de cet incendie qui avait endommagé gravement le bâtiment. Les travaux ont démarré fin juillet. Depuis deux ans, les assureurs se renvoient la responsabilité sur la prise en charge des réparations évaluées à 1,5 million d'euros. La ville a donc décidé de ne plus attendre et d'avancer l'argent en espérant d'éventuels remboursements par les assurances : " Les berruyers attendent cette patinoire depuis maintenant deux ans. Il fallait agir sans attendre un accord des assureurs qui va encore traîner; déclare Pascal Blanc, maire de Bourges. C'est un pari et les remboursements se feront après. "

La mairie de Bourges a lancé les travaux de remise en état de la patinoire au mois de juillet. © Radio France - Michel Benoit

L'assureur de la ville, propriétaire du bâtiment, et l'assureur de la société qui gérait la patinoire, ne sont pas d'accord, d'autant que les dégâts que l'on pensait relativement limités, sont beaucoup plus lourds que prévu. La dalle de la patinoire et donc la structure du bâtiment sont impactées. Il faut également changer l'ascenseur. La réouverture n'est pas programmée avant septembre 2020. Pascal Blanc préfère être prudent dans les délais : " Les travaux seront sans doute terminés avant, mais les groupes froid n'auront pas tourné depuis presque trois ans et on n'est jamais à l'abri de dysfonctionnements imprévus. On se garde donc une marge de manoeuvre pour que tout soit vraiment bien opérationnel pour la réouverture, prévue en septembre 2020."

L'incendie s'est déclaré le 12 août 2017, après un court-circuit sur un chauffe-patin. © Radio France - Michel Benoit

Cinq des six salariés de la patinoire ont été embauchés par la ville qui a également investi 80.000 euros au stade Jacques Rimbault. Le Bourges foot, promu en nationale 2, profite des installations du Bourges 18 qui évolue une division en dessous. De nouveaux espaces ont été aménagés, des vestiaires rénovés notamment. Les deux clubs sont rivaux. La ville de Bourges espère qu'un jour, un grand club unique de football pourra voir le jour : " Moi j'y crois, explique Nathalie Bonnefoy, adjointe au sports. J'appelle toutes les bonnes volontés à travailler en ce sens. Je pense que Bourges a du potentiel pour avoir une belle équipe. Ce sera peut-être plus facile en sport féminin puisque les filles du Bourges 18 sont en Régional 1 et peuvent passer en ligue 2. Jouons la carte du sport féminin. Nous avons déjà le Bourges basket, pourquoi pas une ligue 2 de foot féminin ? " La ville a d'ailleurs refait tout l'éclairage du palais du prado cet été : pour un coût de 125.000 euros.