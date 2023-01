Bourges : la patinoire Sarah Abitbol inaugurée

La patinoire de Bourges s'appelle désormais Sarah Abitbol. Cette championne de patinage artistique qui révélait il y a trois ans, presque jour pour jour, avoir subi des viols par son entraineur, alors qu'elle n'avait que 15 ans. Devenue symbole du mouvement "MeToo" dans le monde du sport, elle s'est rendue à l'inauguration. Elle en a profité pour dédicacer son livre "Un si long silence".

Elle avait peu de mots pour exprimer sa joie d'être là ce dimanche. Sarah Abitbol n'en revenait pas que la patinoire porte son nom. "Je disais que je suis à la patinoire de Bourges et après je me suis reprise : Non, je suis à la patinoire Sarah Abitbol ! Donc oui, le fait de libérer la parole, d'avoir parlé et d'avoir sa patinoire à son nom, c'est une récompense."

En plus de la façade, une plaque a été inaugurée à l'entrée de la patinoire © Radio France - Laurette Puaud

Un symbole

Une cinquantaine de personnes étaient présentes pour assister à l'inauguration et venir dédicacer son livre. Florence attend son tour, elle a acheté le livre : "C*'est important pour moi, c'est un message et un combat qu'il faut partager, pour les parents, pour les enfants*." Il y a aussi Lydie, venue avec ses patins blancs pour les faire dédicacer. "Sarah Abitbol fait partie de Bourges et du département maintenant, dit-elle. C'est incroyable et je ne pouvais pas ne pas être là aujourd'hui."

Lydie a fait dédicacer ses patins. Sarah Arbitbol est la sixième © Radio France - Laurette Puaud

Bourges, au côté des femmes sportives

Un moment important pour la ville de Bourges, au moment de la deuxième édition de la semaine du sport et des femmes . Le maire, Yann Galut, est fier de diffuser un message de soutien en nommant la patinoire de la ville ainsi. "Nous sommes aux côtés de celles et ceux qui se battent pour la défense du droit des femmes, pour l'égalité femme-homme, contre les violences faites aux femmes et aux enfants, explique-t-il. Et donc, c'était aussi important et nous sommes très heureux et très honorés que Sarah Abitbol, qui est maintenant une militante de cette cause, ait accepté de donner son nom à la patinoire de Bourges."