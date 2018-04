Bourges, France

La préfecture du Cher, Catherine Ferrier, a publié ces excuses sur le profil Facebook de la préfecture. " Nous tenons sincèrement à nous excuser si notre acte vous a blessée ou offensée, sachez qu'il n'était pas prémédité et en aucun cas politique " Les deux hommes font amende honorable et le président de l'association Ditib s'est également fendu d'une lettre d'excuses à la préfète du Cher : " Je vous assure que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir _pour que de tels événements ne se reproduisent plus._" Lors de l'hommage au colonel Beltrame, la préfète à l'issue de la cérémonie était allée à la rencontre des personnes présentes, mais ces deux musulmans avaient expliqué qu'ils ne pouvaient lui serrer la main parce qu'elle est une femme.

Le twit de la préfète du Cher sur les excuses de l'association turque de Vierzon © Radio France - Michel Benoit

La préfète explique ne pas avoir voulu faire de scandale alors que l'heure était ce jour là à l'union nationale, mais qu'elle n'avait pas toléré l'incident et exigé ces excuses. Un incident qui avait été récupéré, notamment par le député Front National Gilbert Collard. L'association Ditib, ex association des travailleurs turcs de Vierzon, explique pourtant dans ses statuts que son rôle est de faciliter l'intégration de la communauté turque à la vie française et de permettre aux femmes turques de participer à l'activité sociale et associative !