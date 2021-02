Bourges : la Protection Judiciaire de la Jeunesse recherche des familles d'accueil

Ces familles d'accueil permettraient d’apporter plus de souplesse dans l’accompagnement des jeunes, qui vivent généralement à Bourges dans l’établissement de placement éducatif. Il ne dispose que de 11 places pour le Berry et la Touraine. Ce qui est peu finalement. Une famille d’accueil permet de proposer des conditions plus favorables pour le suivi du jeune, éloigné de sa famille, par décision de justice.

Aurore et Fabrice Thimoléon, famille d'accueil de la PJJ à Vierzon © Radio France - Michel Benoit

A Vierzon, Aurore et Fabrice Thimoléon sont famille d’accueil depuis le mois de juin : ils se sont déjà occupés de trois jeunes, dont un est resté sept mois chez eux. Fabrice a tout de suite souscrit à l’idée de son épouse, Aurore, quand elle lui en a parlé, il y a moins d'un an. Il faut dire qu'il est travailleur social. Cela lui parle : " Il s'agit de donner une chance à un jeune et c'est vrai qu'on n'a plus le même rôle que dans une structure collective. C'est leur réapprendre la vie en famille, avec des repères. Il faut savoir poser des limites, dire non, mais avec beaucoup de bienveillance et d'explication."

Emmanuel Valette, directeur de l'établissement de placement éducatif de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Ces jeunes souffrent souvent d’addictions, ils ont fait les 400 coups, reconnait Emmanuel Valette, directeur de l’établissement de placement éducatif de Bourges : " Ils ont commis des délits, mais ils sont mineurs. Ils sont en construction. Nous, on joue la transparence vis à vis de la famille d'accueil. On va lui expliquer à minima pourquoi le mineur en est arrivé là. On reste en lien avec la famille 24H24 et 7J/7. Elle peut donc nous appeler à tout moment en cas de difficulté." L’idée, c’est d’apporter un cadre familial au jeune estime Aurore Thimoléon : " Assagir, c'est peut-être un bien grand mot, mais cela les éloigne de tout le collectif et ils pensent beaucoup moins à faire de bêtises. Pour l'instant, je n'ai jamais eu peur, je n'ai pas de crainte là-dessus parce qu'on dialogue beaucoup. "

Il est important de proposer des activités au jeune accueilli : Fabrice lui propose de faire du sport ou même de couper du bois avec lui. © Radio France - Michel Benoit

Il faut avoir vraiment la fibre sociale. La famille reçoit un défraiement de 40 euros par jour : " Ce n'est vraiment pas une source de rémunération " prévient Emmanuel Valette. " Le sens de l'engagement des familles d'accueil est vraiment essentiel. "En France, 4 % des jeunes suivis par la justice sont placés. Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter le centre de placement éducatif de Bourges par mail : uehc-bourges@justice.fr