Bourges : la rénovation de l'immeuble des Forestines vient de commencer

On attendait cela depuis près de six ans : les travaux de restauration de l'immeuble emblématique des Forestines, ont commencé ce lundi. L'immeuble du centre ville, près de la place Cujas, avait été en partie détruit par un incendie accidentel début avril 2015 et défigurait la rue Moyenne.

Un promoteur est désormais le nouveau propriétaire de l'immeuble des Forestines depuis vendredi. Il n'a donc pas perdu de temps pour démarrer le chantier estimé à 5 millions d'euros (acquisition de l'immeuble comprise). Le centre hospitalier de Bourges en était le précédent propriétaire. C'est parti pour 14 mois de travaux.

Ce qui reste du bar, le Cujas © Radio France - Michel Benoit

Extérieurement, l'immeuble va garder tout son charme art-déco, mais à l'intérieur, il faut tout refaire : " On prévoit 21 logements du studio au T4 " détaille Eric Portier, le nouveau propriétaire. " Des appartements en accession à la propriété. Et on maintient quatre commerces en rez-de-chaussée. Les premiers travaux portent sur le dernier étage et la création de la fosse pour aménager un ascenseur qui n'était pas présent auparavant."

Les traces laissées par l'incendie et les squatters © Radio France - Michel Benoit

Une grande brasserie est prévue, mais les propriétaires de la Forestine, qui occupaient une partie du rez-de-chaussée, avec leur boutique et leur atelier, ont déposé un recours contre les travaux et cela risque de compliquer le chantier : " C'est une menace " reconnait Eric Portier. " Il aurait été souhaitable que cette ambiguïté soit réglée pour qu'on puisse savoir comment organiser le rez-de-chaussée. On a proposé à la maison des Forestines une formule de location ou d'acheter les locaux à un prix préférentiel, mais on n'a aucune réponse de leur part. Le pire, c'est ce silence qu'ils nous opposent. On ne sait rien, en dehors du recours déposé devant le tribunal administratif."

Eric Portier, promoteur et Yann Galut, maire de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Le maire de Bourges, Yann Galut, compte bien jouer le médiateur. Ce chantier est essentiel pour le centre ville : " Nous avons fait le choix d'avancer, de ne pas attendre pour lancer ces travaux. C'est vrai, on prend un petit risque, mais à l'aune de l'enjeu, c'est ce que les Berruyers nous demandaient. Plus personne ne supporte cette verrue en centre ville. On doit être courageux et aller de l'avant. Ce lieu, c'est la locomotive pour la reconquête du centre-ville. C'est à dire la requalification de la place Cujas, et la piétonisation de la rue Moyenne."

La cuisine du Cujas, où l'incendie a pris en avril 2015 © Radio France - Michel Benoit

L'échafaudage qui coûte plus 45.000 euros par mois devrait être démonté d'ici deux à quatre mois.

A l'intérieur de l'immeuble, certains planchers sont troués. © Radio France - Michel Benoit

La mairie s'est également attelée à un autre souci : la fermeture du magasin Fnac, qui devrait être transféré de la rue moyenne, à la galerie Carrefour. L'implantation d'une boutique FNAC à Avaricum a été proposée par la mairie.