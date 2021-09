Bourges : la saison se passe bien pour le petit train touristique

Le petit train touristique de Bourges propose un circuit d'environ 45 minutes et le bilan est plutôt positif cette année, malgré un climat morose en juillet.

Nathalie accueille les touristes avec le sourire. © Radio France - Michel Benoit

Nathalie, qui conduit ce petit train touristique et accueille les touristes, s'attend même à une belle arrière-saison : " En septembre, on a plutôt des jeunes retraités, ou des couples sans enfant. On a quelques belles journées, et j'espère que ça continuera. Je pense qu'on va faire une belle arrière-saison. Cet été, on a eu quand même pas mal de monde. Le mois de juillet a été un peu plus calme, à cause de la météo un peu humide, mais on a fait un bon mois d'août. Evidemment, on n'a pas beaucoup de touristes étrangers, à cause du covid, mais les français sont là. Cela s'est plutôt bien passé. Les clients sont assez étonnés du patrimoine qu'ils découvrent dans la vieille ville. Ils ignoraient qu'on avait autant de maisons à colombages et un patrimoine aussi riche. Bourges est une belle ville et ils redescendent enchantés. Evidemment, c'est la cathédrale qui les attire, mais ensuite ils découvrent des bâtiments qu'ils ne soupçonnaient pas. On est là jusque fin octobre, et après le petit train rentrera au garage."