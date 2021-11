La ville de Bourges "met le paquet" pour Noël

Tous les éclairages sont aujourd'hui en leds. La consommation électrique ne sera que de 2.500 euros jusque début janvier. Le village de Noël fait son retour (il avait été annulé l'an dernier à cause du Covid), au pied de la cathédrale du 10 au 26 décembre. La mairie de Bourges a décidé de relancer l'animation dans la ville pour les fêtes de fin d'année.

Elle a débloqué 40.000 euros pour faire venir notamment des troupes d'artistes qui déambuleront le week-end en habit de lumière : " Il y a une compagnie qui s'appelle les Jouets " détaille Tina Poulizac, de la société Jeanne et Louis Productions. " En fait, ce seront des échassiers et des artistes jongleurs au sol. Il y aura des poupées, des peluches, des costumes magnifiques qui scintilleront dans la nuit. C'est la même chose avec les animaux fantastiques, les bulles de bonheur et toutes les animations qu'on a programmées."

Le Père Noël ne se sentira pas seul cette année à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Impossible de vous donner tout le programme. Olivier Cabrera, maire adjoint délégué au Commerce, espère que cela contribuera à redonner de l'attractivité au centre-ville : " On veut prouver que Bourges compte dans la Région. On organise des temps artistiques, culturels, des déambulations à l'intérieur de la ville pour que les gens à une heure de route généralement puissent venir une première fois et pourquoi pas revenir une seconde et visitent nos commerces." Les commerçants organisent un grand jeu avec une dotation record, se réjouit Cédric Bastié, de l'agence Evasion Communication : " L'objectif, qui à mon sens, sera atteint très rapidement, est de 200.000 euros de dotations. On n'a jamais vu cela à Bourges, même pas à la foire exposition." Le village de Noël comptera une cinquantaine de chalets, tous réservés. En espérant que le pass sanitaire ne vienne pas gâcher la fête...