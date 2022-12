Bourges : la ville va devoir se serrer la ceinture

Une augmentation de 1,5 million des prix du gaz et de l'électricité, de 210.000 euros pour les carburants : la pilule est salée pour la ville de Bourges. Ajoutez 1,2 million pour les charges de personnel avec l'augmentation notamment du point d'indice. Cela fait 3,7 millions supplémentaires à trouver. Heureusement, 700.000 euros de recettes supplémentaires sont prévues. C'est donc 3 millions nets qu'il faut financer sur le budget 2022, grâce à des économies et ce sera 5 à 6 millions en 2023. Certains travaux n'auront pas lieu, comme la rénovation du stade Jacques Rimbault qui se limitera à la mise en conformité des installations. Le plan école sera étalé sur 12 à 15 ans au lieu de dix.

Yann Galut, maire de Bourges (à gauche) et Guillaume Crépin, directeur de cabinet © Radio France - Michel Benoit

Côté recettes, les tarifs municipaux vont aussi augmenter : plus 10 % pour le stationnement, plus 5 % pour les cantines au 1er janvier et encore la ville prendra à sa charge une part de l'augmentation pour que le choc ne soit pas trop rude pour les familles : " Quand vous prenez l'assiette de nos enfants, elle est facturée 15 % de plus par rapport à la rentrée de septembre " explique. Yann Galut, maire de Bourges. " Si on ajoute les charges de personnels, la hausse est de 20 % . On la limite à 5 % pour les familles pour lisser le choc car les foyers doivent faire face aussi , de leur côté, aux mêmes augmentations que nous, liées à l'inflation. On essaie d'amortir au maximum les choses."

Les locations de salle vont aussi augmenter, les subventions aux associations seront réduites. Seul le budget voirie sera sanctuarisé à 4 millions d'euros par an. Le détail de ce plan de sobriété et d'économies sera dévoilé mi décembre.