Bourges lance quatre lignes de métro

Pas de rame, pas de rail pour ce métro Europa, inventé par la ville de Bourges. C'est un parcours à pied, à vélo, en trotinnette sans émission de CO2. Quatre lignes baptisées, gastronomie, eau, musique et campus. Sur chaque ligne, environ neuf stations à découvrir. Par exemple la station Epitoué sur la ligne Gastronomie : il s'agit du Moulin de la Chappe et sa grosse roue à aubes, en coeur de ville sur l'Auron. Habituellement, fermé au public, il ouvrira une journée par mois pour faire découvrir la production de sa farine Epitoué : " C'est l'occasion de faire venir du monde et qu'ils découvrent notre moulin, se réjouit Xavier Grosbois, propriétaire du Moulin de la Chappe. Ils verront comment est faite notre farine Epitoué. Une farine locale cultivée en Haute Valeur Environnementale. C'est vrai que beaucoup de monde passe sur le boulevard mais ils ne savent pas que le moulin fonctionne toujours." Environ 1000 tonnes de farine Epitoué sont produites chaque année, y compris en vente directe.

ⓘ Publicité

Xavier Grosbois, propriétaire du Moulin de la Chappe à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Epitoué n'est qu'une des stations de la ligne gastronomie : " On a par exemple une station qui s'appelle l'Auberge Espagnole, décrit Faustine Dammane, chargée de communication de Bourges 2028. Deux dessinatrices viendront un samedi par mois pour "croquer " les clients du marché. On a la station des " Enfants des Marais " au moulin de la voiselle avec des concerts notamment de style manouche. La station " Citrouillade " fera découvrir la ferme urbaine des beaux regards qui a lancé toute une programmation sur la démocratisation alimentaire, etc... C'est chouette et on souhaite la mettre en valeur. Il y a aussi la villa Monin qui va créer un cocktail Bourges Capitale Européenne à partir du mois de novembre pour nous porter chance dans notre compétition."

Faustine Damman, chargée de communication de Bourges 2028 © Radio France - Michel Benoit

De nombreuses animations : ateliers, concerts, notamment sont prévus sur cette trentaine de stations. La face émmergée de l'iceberg. L'équipe de candidature prépare également son prochain grand oral en décembre et peaufine son projet qui sera présenté lorsque le jury viendra passer une journée à Bourges début décembre : " On leur fera découvrir une pré-visualisation en 3D de ce que pourra être Bourges capitale européenne de la culture, explique Louise Tournillon, coordinatrice de Bourges 2028. Il faut leur montrer en une journée ce qu'on va mettre en place à partir de 2024 si on est retenu. Comme on l'a fait pour les nuits lumière. On a deux créations de mappeurs européens, un serbe et un lituanien. C'est des choses comme ça qui montrent que l'Europe est à Bourges et qu'est venue l'heure des villes de moins de 100.000 habitants pour faire vivre les territoires en France et en Europe."

Louise Tournillon, coordinatrice de Bourges 2028 © Radio France - Michel Benoit

Montpellier, Rouen, et Clermont-Ferrand restent également en lice pour décrocher ce titre de Capitale européenne de la Culture 2028 .