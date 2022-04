Bourges lance sa liaison douce vers Séraucourt

La mairie de Bourges vient de lancer son projet de liaison douce entre le centre-ville et la place Séraucourt et son grand parking de plus de 700 places. Les appels d'offres sont en cours ce mois d'avril pour un début des travaux en septembre. Ils devraient durer environ un an.

Un linéaire de 700 mètres à aménager pour un budget de 1,9 millions d'euros, la mairie espérant 50 % de subventions. L'idée est d'améliorer le lien entre cette zone de Séraucourt où a pris place la nouvelle maison de la culture et le centre ville. Le circuit piétonnier va être revu entre ce grand parking et le centre de Bourges, la place Simone Veil où se trouve l'office de tourisme : " Ce qui prévaut, c'est le confort des piétons, des personnes à mobilité réduite pour qui nous avons une grande attention, et des cyclistes " affirme Hugo Lefelle, adjoint au maire, chargé des travaux. " L'objectif, c'est d'avoir un cheminement vraiment sécurisé et confortable en insistant sur l'option végétalisation, notamment sur la partie Jacques Rimbault. Cette portion est vraiment très minérale et on va revoir cela. "

Caroline Choisy, chargée de projet et Hugo Lefelle, adjoint au maire de Bourges © Radio France - Michel Benoit

C'est le secteur de l'hôtel de ville : des plantations viendront verdir tout cela y compris les murs de la cité administrative condé. Les drapeaux de l'esplanade de l'Europe vont sauter au profit d'espaces verts élargis.

L'entrée du parking Séraucourt, par la rampe Marceau, sera supprimée © Radio France - Michel Benoit

L'entrée voiture de la place Séraucourt près du monument de 1870 sera supprimée au profit d'aménagements paysagers : " On libère une bande de trois mètres cinquante en pied des arbres le long des pentes de Séraucourt " décrit Caroline Choisy, chargée de projet. " On y aménagera un jardin linéaire qui viendra donner une respiration à cette première rangée d'arbres."

Les plans sont prêts ! © Radio France - Michel Benoit

Un parvis sera aménagé devant la maison de la culture et un autre devant le château d'eau : " Sur les 730 places du parking Séraucourt, une trentaine vont disparaître " précise Hugo Lefelle. " On est vraiment sur une modification à la marge. Le parking Séraucourt et la navette qui le dessert pour amener gratuitement les personnes en centre ville sont évidemment très importants pour faire vivre le centre ville." Les travaux seront terminés au plus tard, fin 2023