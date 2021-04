Bourges lance un appel à volontaires pour la future assemblée citoyenne

Cette assemblée citoyenne sera composée de 48 personnes, tirées au sort, à partir de la liste électorale et de la liste de la journée défense et citoyenneté. Or tout le monde n'y figure pas. Les personnes étrangères hors union européenne notamment ou tout ceux qui n'ont pas fait les démarches pour être inscrits. Et cela peut faire du monde : " A la louche, on pense que cela pourrait représenter jusqu'à 10.000 personnes " précise Alain Bouquin , maire adjoint délégué à la citoyenneté. " Autant de personnes qui ne pourront donc pas être prises en compte pour le tirage au sort. A elles de se manifester si elles le souhaitent. On ne veut oublier personne. " Cette assemblée citoyenne, une idée chère à LFI, le parti de Jean-Luc Mélenchon, devra être la plus fidèle possible à la population de Bourges : " Il y aura vingt-quatre hommes et vingt-quatre femmes " poursuit Alain Bouquin. " Ils seront issus des six quartiers de Bourges. On respectera les différents âges de la population mais aussi les catégories socio-professionnelles en fonction des données de l'INSEE sur la ville. On ira jusqu'à étudier la répartition des corps de métiers. Il semble impossible par exemple qu'il n'y pas de personnels de santé. "

Alain Bouquin, maire-adjoint délégué à la citoyenneté, à Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Les personnes tirées au sort pourront bien sûr refuser de siéger. C'est pourquoi 250 noms seront tirés au sort pour ces 48 sièges. Cette assemblée citoyenne aura pour rôle d'enrichir les politiques municipales et bien plus encore, avertit Alain Bouquin : " Cette assemblée citoyenne sera là aussi pour contrôler l'action municipale, comme on l'avait promis dans notre programme. Elle sera là pour vérifier si les engagements de campagne sont bien tenus et éventuellement de créer des alertes. " Tirage au sort prévu le 5 mai et première réunion de cette assemblée citoyenne normalement en juin, en fonction des conditions sanitaires. Pour candidater, si vous ne figurez pas sur les listes de référence, vous trouverez la procédure sur le site de la mairie de Bourges.