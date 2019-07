Bourges : Laurent Nunez signe la charte des Imams aux côtés d'une dizaine d'associations musulmanes

Bourges, France

Cette charte est déclinée dans tous les départements pour améliorer le repérage et la prise en charge des personnes qui se radicalisent. Ces associations s'engagent à appliquer les valeurs de la république pour lutter contre le repli communautaire. Pour Laurent Nunez, cette charte devrait permettre d'être plus actif et de mieux lutter contre l'intégrisme : " C'est important qu'il y ait un engagement accru à la fois dans le repérage des individus qui se radicalisent, mais aussi dans la prise en charge de ces personnes. Il est important que les associations cultuelles soient aux côtés de l'état pour leur rappeler que l'Islam est une religion de tolérance, qui s'inscrit dans les valeurs de la république française."

Laurent Nunez, secrétaire d'état auprès du ministre de l'intérieur, à Bourges, aux côtés de la préfète, Catherine Ferrier © Radio France - Michel Benoit

Dans cette charte, chacun s'engage : l'état réaffirme sa volonté de respecter la liberté religieuse. En contrepartie, il demande aux associations cultuelles d'être à ses côtés pour lutter contre les dérives violentes. Une démarche déjà entreprise dans le cher, assure Rachid Azouigui, président de l'association esprit libre de Bourges : " Notre travail en tant qu'association cultuelle est aussi de détecter, accompagner et créer du lien avec les personnes en voie de radicalisation pour éviter qu'elles ne sombrent. On le fait déjà et si l'état nous appelle à l'aide, on sera là."

Une charte signée en présence de plusieurs élus et députés du cher © Radio France - Michel Benoit

Reste un volet important à traiter, le financement de l'islam en France : " Nous avons un certain nombre de lieux de culte qui peuvent être financés par des fonds issus de l'étranger et c'est une de nos préoccupations, reconnait Laurent Nunez. Nous travaillons là-dessus, mais ce n'est pas la vocation de cette charte. Cette charte, c'est avant tout un engagement des Imams à rappeler les valeurs de la république et à répandre cette bonne parole républicaine." Financement des mosquées et formation des Imams. Deux points où il faut encore avancer.