Bourges : le boom de l'apprentissage dans le Cher

Certains métiers artisanaux se remettent en cause pour devenir plus attractifs. Le covid a également eu un effet avec un certain nombre de reconversions d'adultes, sans oublier un plan d'action de l'état depuis deux ans. A Bourges, Hervé Durand a formé 23 apprentis depuis qu'il a ouvert sa boucherie-charcuterie, il y a 23 ans. Former des jeunes est incontournable à ses yeux : " On a un devoir de transmission. Si on ne forme pas d'apprentis, on n'a plus d'ouvriers, et si on n'a plus d'ouvriers on n'a plus personne à qui céder nos commerces. L'apprentissage, c'est une obligation." Georges, 16 ans, est en première année d'apprentissage chez Hervé Durand : " Là, je fais des paupiettes. Mais je ne vais peut-être pas continuer en boucherie. Je préfère la cuisine. L'année prochaine je recommencerai en première année. J'en avais marre d'aller en cours, alors je me suis orienté vers l'apprentissage. "

Marie-José et Hervé Durand dans leur boucherie-charcuterie, rue Baffier à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Dans le Cher, le nombre d'apprentis augmente de 16 % cette année grâce à un institut de formation dynamique. Le covid aussi a eu un effet : " On a beaucoup de personnes qui ont voulu changer de métier et de vie " observe Marie Teyssou, présidente de la chambre des métiers du Cher. " Cela reste tendu dans certaines formations comme la coiffure, la restauration. On a aussi des secteurs dont les métiers se remettent en question. C'est le cas de l'automobile par exemple qui avait du mal à attirer. Les métiers de l'artisanat ont compris qu'il fallait qu'ils évoluent pour être plus attractifs."

Nicolas Mestre, directeur de l'IFA de Bourges et Marie Teyssou, présidente de la chambre des métiers et de l'artisanat du Cher © Radio France - Michel Benoit

L'état offre 8.000 euros d'aides la première année à l'entreprise et 4.000 la seconde année, mais être maître d'apprentissage, c'est avant tout un état d'esprit : " J'ai des apprentis qui sont partis depuis plus de quinze ans et qui passent encore me voir au moins une fois par an pour me dire bonjour. Ca fait plaisir. Certains qui viennent me demander conseil aussi parce qu'ils veulent créer leur affaire. En deux ans, je leur apprends le métier, mais aussi tout ce qu'il y a à côté : l'accueil des clients, la présentation du magasin, le commerce. C'est vraiment un tout. Avec mon épouse, Marie-José, c'est aussi ce qu'on aime. On discute avec les personnes âgées. On leur remonte le moral si elles ont un petit coup de mou, ou on prévient même leurs proches. On est là aussi pour ça ! "