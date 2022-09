Bourges : le bras de fer d'Isabelle, un an après l'entrée en vigueur du pass vaccinal

Sur près de 2.000 collaborateurs à l'hôpital de Bourges, une trentaine ont refusé la vaccination obligatoire : chiffres avancés par la direction, il y a un an. Depuis, certains ont démissionné ou se sont finalement faits vacciner. Quelques uns (la direction n'a pas communiqué de statistiques) tiennent toujours bons et sont toujours suspendus, faute de vaccination. C'est le cas d'Isabelle (prénom d'emprunt), suspendue depuis un an par le centre hospitalier Jacques Coeur. Un bras de fer qui dure beaucoup plus longtemps qu'elle ne l'aurait pensé : " Je suis plutôt fatiguée psychiquement. C'est le montagnes russes depuis un an. D'abord la sidération, ensuite une forme de soulagement d'avoir écouté mes valeurs et mon intuition. Et puis après, l'inquiétude, l'angoisse de vivre au jour le jour. "

Le centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Isabelle perçoit le rsa depuis le mois de novembre : 800 euros par mois alors qu'elle en gagnait 1.800 et venait d'acheter un logement. Elle a donc puisé dans ses économies dont il ne reste plus grand chose, mais Isabelle reste résolue : " Je ne démissionnerai pas. Ce serait abdiquer face à quelque chose qui me paraît totalement injuste. J'ai un parcours professionnel sans faute. J'ai toujours été appréciée. Je suis suspendue depuis un an. C'est une sanction encore pire que certains agents qui passent en conseil de discipline alors qu'ils auraient volé dans les chambres de patients ! Je ressens cela comme de l'acharnement, quelque chose d'abusif. " Cette agent hospitalière voudrait monter un nouveau projet professionnel, mais ce n'est pas si simple : " Mon compte formation n'est pas encore débloqué. Et sans formation, je ne peux pas me reconvertir sérieusement pour rebondir de manière légitime." C'est sûr, Isabelle est amère, d'autant qu'on lui a refusé le télétravail. Elle a cependant obtenu un rv à la DRH et espère trouver une solution acceptable par tous.