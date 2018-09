Bourges, France

Le bureau de poste d'Asnières les Bourges ne sera plus ouvert que le matin à partir de mi-novembre, date à laquelle va ouvrir un point relais chez un commerçant du quartier. Une bonne formule pour permettre à la clientèle la plus âgée de s'adapter, explique Jacques Lemaire, délégué régional La Poste Centre Val de Loire : " Nous demandons à nos chargés de clientèle justement durant cette période de transition, où on a ouvert un relais commerçant et où on garde ouvert le bureau de poste, d'écouter chacun de ses clients pour répondre à ses inquiétudes et lui proposer la meilleure solution possible."

Le bureau de poste de Carnot à Bourges fermera le 31 décembre, un petit sursis de deux mois. © Radio France - Michel Benoit

Le délégué régional confirme qu'il faut adapter le réseau de la Poste à Bourges. Un réseau que La Poste estime plutôt dense avec 7 points de contact pour 64.000 habitants. Le délégué régional fait même une proposition pour apaiser la colère des élus : " Nous sommes prêts à ouvrir un nouveau point contact chez un commerçant dans le quartier que nous indiquera la municipalité." Mais la Poste compte bien fermer le bureau d'Asnières : " Nous ferons à Asnières comme nous avons fait à Carnot. A savoir garder pendant quelques mois le bureau de poste (ndlr : il ne sera plus ouvert que 12 heures par semaine, le matin à partir demi novembre), et le relais commerçant, et une fois que la clientèle aura pris ses habitudes chez le relais commerçant on fermera le bureau de poste, mais la date n'est pas encore calée aujourd'hui."

La coordination des comités défense de la poste du Cher envisage de se mobiliser à Bourges. © Radio France - Michel Benoit

L'an prochain, il n'y aura plus que 5 bureaux de poste à Bourges auxquels s'ajouteront deux , voire trois points relais chez des commerçants. Une formule dont Jacques Lemaire met en avant les avantages : " Première vertu, offrir un volume horaire qui est plus du double de celui du bureau de poste, et en plus quand on fait des sondages après l'ouverture d'un point chez un commerçant, on s'aperçoit que le taux de satisfaction est de plus de 80 %, ce qui est un très bon score pour une entreprise de service. " Pour les personnes, les plus rétives au changement, la poste met en avant le 3639, un numéro de téléphone qui permet d'effectuer toutes les opérations bancaires notamment, sans avoir à se déplacer. Pas sûr que cela convainc, les comités de défense qui ont évoqué l'organisation d'une manifestation en octobre.