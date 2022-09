Bourges : le centre commercial Cap Nord devrait être reconstruit

La bonne nouvelle est tombée la semaine dernière pour la ville de Bourges : l'état, via l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) est prête à verser 10 millions d'euros supplémentaires pour le plan de renouvellement urbain, sur les quartiers Gibjoncs et Chancellerie notamment.

Le plan signé en 2020 va donc être révisé pour reconstruire 200 logements de plus (alors que près de 1.500 doivent être détruits). La mairie de Bourges souhaitait également une rallonge pour requalifier le centre commercial Cap Nord, aux Gibjoncs. L'enveloppe globale pour le plan de rénovation urbaine de Bourges, grâce à l'apport de tous les partenaires, passe de 110 millions d'euros à 160 millions.

" Les clients ne manquent pas " , assure le boulanger de Cap Nord © Radio France - Michel Benoit

Ce centre commercial, vieux de 20 ans, a très mal vieilli. Trois millions devraient être investis pour le reconstruire entièrement. 6.000 m2 aujourd'hui vieillots, peu attractifs, même si le boulanger, Nassen, ne se plaint pas de son chiffre d'affaires : " Il n'y a qu'un centre commercial pour tout Bourges Nord, donc on travaille, il n'y a pas de souci. Il faut un centre commercial à la hauteur. On a beaucoup de problème de maintenance. Il y a des fuites d'eau, des soucis de chauffage aussi. "

La patronne du tabac-presse espère que cette fois, c'est la bonne pour lancer les travaux de rénovation © Radio France - Michel Benoit

Petit à petit, les cellules commerciales se vident, constate, Agnès, la patronne du tabac presse : " Il y avait deux banques, elles ont fermé. Deux magasins chinois, fermés aussi. Il y avait un magasin de téléphone, c'est fermé. le boucher est parti aussi. Le coiffeur est alél s'installer plus loin, hors du centre commercial. Il faut complètement rénové tout cela. " Les loyers restent élevés se plaignent certains commerçants, les charges de gardiennage aussi et c'est vrai, le centre commercial a mauvaise réputation à cause de dealers à proximité... Cette retraitée les a déjà vus : " Il y a des bandes, surtout l'après-midi. Le matin, ils sont dans le parc à côté, ou alors ils dorment. Et l'hiver, ils rentrent dans le centre commercial. Il y a souvent la police."

Le coiffeur est allé s'installer en dehors du centre commercial © Radio France - Michel Benoit

Agnès, la patronne du tabac-presse relativise les choses : " C'est vrai que ça effraie un peu la clientèle, mais franchement, les gens du quartier les connaissent et il n'y a pas de problème, ni de violence. La police passe mais que voulez-vous qu'elle fasse ? Franchement, il n'y a pas de gros soucis. En vingt ans, je n'ai jamais eu de problème avec eux. "

Les Gibjoncs et la Chancellerie, concentretn une grande partie des financements du NPRU à Bourges © Radio France - Michel Benoit

L'école des Préssavois devrait également être intégrée à ce plan de rénovation urbaine nouvelle version.