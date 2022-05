Bourges : le Cher a maintenant ses cadets de la gendarmerie

Ces jeunes ont d'abord passé cinq jours ensemble, en internat, encadrés par des gendarmes Ils sont allés aussi dans les unités. Ils ont participé à des activités sportives, à des commémorations ou distribué des colis de noël mais le plus intéressant pour beaucoup fut d'aller dans les brigades, avec un très bon souvenir de l'exercice de tir : " C'était le meilleur moment. C'était la première fois et c'était très excitant d'essayer cela. On a pu tout toucher. Que soient les véhicules, les casques qu'on a essayés, les protections. On a pu appréhender leur travail au quotidien. Et franchement, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit à la télé, dans les films. Cela nous a mis dans l'action et je pense que ça peut susciter quelques vocations. " Ces jeunes n'ont pas accompagné les gendarmes dans leurs missions au quotidien. Ce n'est pas le but : " On a essayé d'inculquer quelques valeurs et surtout de transmettre le don de soi aux autres " explique le Lieutenant-Colonel Haouchine, commandant du groupement de gendarmerie du Cher. " Cette notion d'altérité. On est très fier d'eux. Certains iront en gendarmerie, d'autres pas, mais c'est de la bonne graine."

Un moment en préfecture qui marquera également certainement ces jeunes. © Radio France - Michel Benoit

Une graine qui a déjà germé dans l'esprit de certains : " Je suis encore trop jeune, mais j'ai bien l'intention d'intégrer la réserve de la gendarmerie " affirme un adolescent. Certains parents ont observé une métamorphose de leur enfant qui a repris confiance en lui : " Ma fille était repliée sur elle-même surtout depuis les confinements liés au Covid. Et là, on l'a vue s'ouvrir aux autres, reprendre confiance en elle " se réjouit ce père de famille. " Même ses résultats scolaires sont meilleurs. Elle participe beaucoup plus. L'ambiance à la maison est meilleure. On voit un avenir se dessiner. Je les remercie vraiment pour tout ce travail." Un projet financé par des partenaires privés : des entreprises et associations ont apporté les 10.000 euros nécessaires.