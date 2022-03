Bourges : le Cher dit non à la flamme olympique

Le comité national olympique et sportif propose d'accompagner le passage de la flamme olympique dans les territoires avec une série d'animations... mais voilà, la facture est de 180.000 euros pour les départements. Une douzaine de départements ont dors et déjà fait savoir que c'était trop cher et qu'ils n'y participeront pas... dont le Cher : " Le prix du passage de la flamme sur une journée est de 180.000 euros " explique Jacques Fleury, président du conseil départemental du Cher. " Vu les finances du département, la majorité a décidé de ne pas participer à cet événement. Cela ne veut pas dire que nous ferons rien. Des animations seront tout de même organisées dans les communes avec le comité départemental olympique et sportif. Nous soutiendrons aussi les jeunes athlètes du Cher qui partiront à ces jeux ou aux suivants. Si les finances étaient très bonnes, il n'y aurait pas de problème, mais dans le contexte actuel avec de plus en plus de charges à payer et de moins en moins de compensations, il faut faire des choix et être sage. Nous estimons plus utile de dégager une enveloppe pour soutenir les réfugiés et le peuple ukrainiens. Nous débloquons 50.000 euros dont 10.000 seront rapidement versés à des associations. " L'Indre, en revanche, accueillera la flamme olympique. Dans la région Centre Val-de-Loire, trois départements ne s'associent pas au passage de la flamme : l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et le Cher.