Bourges : pourquoi le Cher est-il très touché par la seconde vague de la Covid ?

On compte quasiment autant de morts depuis le 1er septembre dans le Cher, que dans des départements beaucoup plus peuplés comme l'Indre et Loire ou le Loiret. 229 morts recensés dans le Cher depuis le 1er septembre. C'est seulement 11 de moins que l'Indre et Loire. Des éléments d'explications apparaissent, même s'il faudra sans doute une analyse plus profonde.

Un dépistage Covid © Radio France - Michel Benoit

La position géographique du Cher, le département le plus à l'Est de la Région pourrait expliquer en partie ces mauvais résultats : " On voit que la zone Bourgogne, France-Comté, Grand Est, Auvergne Rhone-Alpes, est plus impactée par le virus que l'Ouest de la France " indique Bertrand Moulin, directeur de l'ARS dans le Cher. " Or le département du Cher est plutôt sur cet axe là. Avec une population plus âgée chez nous, et des facteurs de co-morbidité plus marqués comme le cancer ou l'obésité. Ajoutez également un accès aux soins et notamment au médecin ou au spécialiste plus difficile."

Les écouvillons, parmi les objets les plus représentatifs de l'année 2020 © Radio France - Michel Benoit

C'est dans le Cher que le virus circule le plus comparé au reste de la région. On dénombre trois fois plus de morts que dans l'Indre... Bertrand Moulin en appelle à la responsabilisation de chacun avant le réveillon de Noël : " On est convaincu que chacun va faire le mieux possible pour éviter les contaminations. Six à table, c'est un chiffre indicatif qu'il faudrait respecter le plus possible. Si on est tous prudents pour les fêtes, on prend soin de sa propre santé, mais aussi des soignants dans les hôpitaux qui se sont beaucoup donné, et du système de santé." 2020 présente déjà dans le Cher, une surmortalité supérieure de 25 % à la moyenne des années depuis 2002 ; on battra sans doute le record de 2003, l'année de la terrible canicule.