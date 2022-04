Bourges : le Cher va créer 50 à 70 places pour la prise en charge des enfants placés

De plus en plus d'enfants se voient retirés à leurs parents violents, par décision de justice. C'est donc au département de les prendre en charge. Les chiffres ont explosé depuis cinq ans. Près de 1.300 enfants sont retirés à leurs parents dans le Cher. Sur les deux dernières années, le conseil départemental du Cher a dû prendre en charge 10 % d'enfants placés supplémentaires, 22 % sur cinq ans. Le département a donc décidé de créer entre 50 et 70 places dans les structures d'accueil : " Ces cinq millions permettront de couvrir des frais de personnels en plus " détaille Jacques Fleury, président du conseil départemental. " On va rénover des bâtiments et surtout, nous allons ouvrir des nouveaux centres d'accueil. Des petites structures (moins de 10 places généralement) qui sont souvent gérées par le milieu associatif et cela fonctionne très bien."

Le Cher va consacrer 27 millions à l'aide sociale à l'enfance cette année auxquels s'ajoutent ces cinq millions répartis sur deux années. Des structures d'autant plus essentielles que le département peine à recruter des familles d'accueil : " On a un gros problème au niveau des assistants familiaux " poursuit Jacques Fleury. " On a aujourd'hui 219 assistants familiaux pour une capacité de 270 et on a un turnover important puisque beaucoup de ces gens qui sont remarquables, il faut le dire, vont partir en retraite au cours des prochaines années. Malheureusement, on n'arrive pas à retrouver l'équivalent en personnels. "

Il est également de plus en plus difficile de trouver des éducateurs pour encadrer ces enfants de plus en plus violents. Certains relèvent de pathologies mentales lourdes et le manque de psychiatres ne facilite pas leur prise en charge.