Le collectif des policiers en colère du Cher, reçu ce mercredi soir par la préfète. L'occasion pour ces policiers qui ont décidé d'agir en dehors de tout syndicat, de réaffirmer leurs demandes : plus de moyens en matériel et surtout en personnels.

Bourges, France

Priorité pour ce collectif des policiers en colère : la création de postes. Au moins 40 postes, selon lui, seraient nécessaires sur Bourges et Vierzon. Faute d'effectifs suffisants, le commissariat de secteur est fermé depuis un mois à Bourges Nord... La faute aux reconduites aux frontières de plus en plus nombreuses explique Gérald Ouzet, représentant du collectif des policiers en colère du Cher : " Les centres de rétention sont très loin. Pour Bourges, c'est Rennes. Ca mobilise trois fonctionnaires pour reconduire une personne sur des vacations de 12 à 14 heures. C'est autant de monde en moins sur la voie publique. Il peut arriver qu'aucune patrouille, désormais , ne soit disponible à certains moments sur Bourges. On prie pour qu'il n'arrive rien à ce moment là. En plus, ca coûte beaucoup d'argent et tout ça sur le budget de chaque commissariat qui se voit amputer d'autant. C'est également beaucoup de fatigue. "

Le commissariat de police de secteur sur Bourges Nord est fermé depuis un mois, faute d'effectifs. © Radio France - Michel Benoit

Les sous-effectifs sont très marqués notamment au commissariat de Vierzon où les statistiques liées à la violence ont augmenté de 10 % l'an dernier. Officiellement, 4 postes y sont vacants mais pour Mathieu Pinson, du collectif des policiers en colère, il faudrait au moins créer 10 postes pour travailler sereinement ne serait-ce qu'au regard des 2.000 plaintes enregistrées l'année dernière : " Il n'y a que huit personnes au commissariat de Vierzon pour traiter ces 2.000 dossiers et enquêter. C'est ingérable !" Autre souci à Vierzon, l'absence de local au commissariat pour la rétention administrative des étrangers en situation irrégulière : "On les place dans un local qu'on essaie d'adapter le mieux possible pour être dans le respect de la loi, mais cela nécessite de la surveillance. Cela mobilise un fonctionnaire qui n'est plus sur la voie publique. "

Du matériel arrive dans les commissariats mais c'est loin d'être parfait, selon le collectif des policiers en colère © Radio France - Michel Benoit

Une nouvelle étude pour la construction d'un commissariat est lancée à Vierzon. Les policiers en colère reconnaissent que du matériel arrive dans les commissariats : casques lourds, gilets lourds et nouvelles armes anti-terroristes sauf que les modalités d'utilisation ne correspondent pas à la réalité du terrain affirme Maggy Biskupski , présidente des policiers en colère : " Cette arme, ce G36 est dans le coffre de la voiture, dans un coffre sous clef. Vous appelez cela une riposte adaptée en cas d'action terroriste. C'est complètement déconnecté des réalités de terrain. Il y a une déconnexion complète entre les besoins du terrain et les décisions prises par le ministère, tout cela à cause des syndicats qui n'ont pas su exprimer nos demandes et faire remonter nos revendications. Je vois mal comment se mettra en place la police de sécurité du quotidien, dans ces conditions." Un malaise qui explique le succès de ce collectif des policiers en colère qui revendique plus de 70 % d'adhérents dans le Cher.