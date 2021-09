Bourges : le combat pour l'allocation adulte handicapé continue

L'APF France handicap estime qu'une personne handicapée ne doit pas dépendre des ressources de son conjoint. Une délégation de l'APF France Handicap a d'ailleurs été reçue en préfecture à Bourges. Ils n'étaient pas nombreux, à peine six, dont trois personnes en fauteuil roulant, arborant des écriteaux devant la préfecture, juste après une grosse averse. P

armi eux Linda Gomant, représentante de l'APF France Handicap dans le Cher, "cela concerne des personnes qui ont plus de 80 % de handicap, d'incapacité et au lieu de leur rendre l'indépendance et l'autonomie, on les rend encore plus dépendants. On a l'impression de faire l'aumône. On doit demander à son mari ou à sa femme, donne-moi un peu d'argent pour aller chez le coiffeur ou pour m'acheter quelque chose. Ce n'est pas normal. On a droit à la liberté financière, à la dignité et à faire ce qu'on souhaite."

L'association APF France handicap a manifesté à Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Au final, on va rester seul, sans vie affective, sous peine d'avoir moins de ressources et de dépendre des autres - Linda Gomant

L'allocation d'invalidité ne prend en compte les revenus du couple, pourquoi est-ce le cas pour l'allocation adulte handicapé, s'interrogent les associations. En première lecture de la nouvelle loi, les députés et sénateurs avaient instauré l'individualisation des revenus comme le souhaitaient les associations mais le gouvernement est revenu là-dessus en deuxième lecture, "on croyait avoir gagné, sauf que non" poursuit Linda Gomant. "On passe notre vie à faire des manifestations et cela n'évolue pas. Il ne faut pas nous laisser sur le bord de la route. Au final, on va rester seul, sans vie affective, sous peine d'avoir moins de ressources et de dépendre des autres." Le gouvernement avait néanmoins relevé le plafond pour l'octroi de l'allocation adulte handicapé.