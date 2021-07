Bourges : le couvent des Augustins suscite les convoitises

Plusieurs investisseurs se sont manifestés... beaucoup plus que prévu si on en croit le maire de Bourges. A tel point que le dépôt des dossiers est repoussé d'un mois et demi, afin de laisser à chacun le temps de peaufiner son projet. Le couvent des Augustins date du XIIIéme siècle.

Patrick Vignal, député LREM de l'Hérault et ancien président de l'association " Centre Ville en Mouvement " aux côtés de François Cormier-Bouligeon, député LREM du Cher et Yann Galut, maire de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Cet ensemble de 1.900 m2, désaffecté est idéalement situé, rue Mirebeau en plein centre ville. La mairie choisira l'investisseur en février 2022 pour une fin des travaux prévue en 2024 : " On a des investisseurs qui nous ont approchés " détaille le maire de Bourges, Yann Galut. " Ils devaient déposer les dossiers pour le 15 juillet, mais on a repoussé au 27 août, parce qu'on a beaucoup de demandes. On sélectionnera trois candidats sans doute pour le mois de novembre. Evidemment, ils devront respecter le bâtiment historique. La philosophie qu'on souhaite, c'est du commerce, de la culture et de la restauration haut de gamme. C'est un lieu emblématique de Bourges, magnifique qui doit être occupé par un projet de qualité. Une fois notre choix annoncé, il faudra compter entre dix-huit mois et deux ans de travaux."