Bourges : le Covid 19 n'arrête pas les forains

Dans ce contexte particulier post-covid, la mairie de Bourges a décidé de contrôler les accès : pas plus de 1.250 personnes à la fois sur le champs de foire et port du masque obligatoire sur les manèges mais il ne sera pas évident de faire respecter les gestes barrières sur un tel événement.

Les forains espèrent que le public sera au rendez-vous à Bourges, pour la reprise de leurs activités après trois mois d'arrêt. © Radio France - Michel Benoit

Il n'y aura que deux accès à la fête foraine : par la rampe Marceau et à l'opposé, près du château d'eau. Des barrières encadreront tout le périmètre et une société privée contrôlera les entrées et sorties pour respecter une jauge maximale de 1.250 personnes à la fois, même si cela restera difficile à évaluer.

Les consignes seront rappelées aux abords des manèges © Radio France - Michel Benoit

Les forains devront faire respecter les gestes barrières sur leur manège : " Il y a du gel hydroalcoolique disposé près de la caisse et on matérialise la distance d'un mètre à respecter dans la queue, expliquent ces forains. Ce sera la même chose que dans les commerces sédentaires. Toutes les deux heures, je vais désinfecter mon manège pour qu'il n'y ait pas de problème. Evidemment, je ne peux pas le faire après chaque tour. Si les gens se lavent les mains avec le gel et portent le masque, il n'y aura aucun risque."

Les manèges n'attendent plus que vous © Radio France - Michel Benoit

Le masque sera en effet théoriquement obligatoire... une consigne difficile à faire appliquer, reconnait ce forain : " On n'est pas la police et on ne peut pas refouler ceux qui n'auront pas de masque. C'est pas notre boulot ! " Les forains en appellent à la responsabilité de chacun. Ce sera la reprise de leur activité : certains n'ont pas travaillé depuis novembre explique Philippe Guérin, représentant des forains à Bourges : " C'est très difficile pour certains. La plupart avait repris en février mais les fêtes ont été suspendues. Ils en ont profité pour remettre en peinture ou améliorer leur manège, mais il fallait absolument reprendre. On en est très content. On a hâte. Ici à Bourges, c'est plutôt sympa. Ca marche pas mal. On espère que ce sera encore le cas cette année. On est content d'être là, d'autant qu'on nous accepte encore en centre ville et ça c'est vraiment super. On a l'intention de tout faire pour mettre le public en confiance."

L'une des attractions présentes aux foires Jacques Coeur de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Et rassurez-vous : il y aura toujours le pompon pour les gamins...