Bourges : la Covid a coûté 10 millions au département du Cher

10 millions d'euros : c'est le coût estimé de la Covid sur les finances du conseil département du Cher en 2020. Les orientations budgétaires 2021 seront débattues ce lundi. La pandémie a coûté 6 millions d'euros au département du Cher en dépenses supplémentaires auxquelles s'ajoute une baisse des recettes d'environ 4 millions. La collectivité prévoit tout de même 54 millions d'investissement l'an prochain.

Le covid a de lourdes conséquences sur les finances des collectivités. © Radio France - Michel Benoit

Le coût du RSA va également flamber l'an prochain : il a déjà coûté 2 millions d'euros supplémentaires cette année au département du Cher, à cause du ralentissement économique engendré par la Covid. L'année prochaine, la collectivité table sur une augmentation de 6 millions d'euros, qui ne seront pas forcément compensés par l'état. Les dépenses globales augmenteront de 2 % dans le budget 2021. L'exécutif prévoit tout de même 54 millions d'euros d'investissements. Les dotations de fonctionnement seront augmentées de 13 % pour les collèges avec des travaux importants de rénovation également programmés sur Bourges et Sancoins notamment. Les travaux se poursuivront à l'abbaye de Noirlac sur les toitures. Aménagement également du restaurant et d'une deuxième série de gîtes. Modernisation aussi du pôle du cheval et de l'âne. Courant janvier, le département vendra aux enchères 46 roulottes du site. Mise à prix de 3 à 7 000 euros, sur le site Agora.

Le département du Cher verra augmenter fortement le nombre de bénéficiaires du rsa, l'an prochain. © Radio France - Michel Benoit

Michel Autissier va également demander le lancement d'études complémentaires sur un éventuel deuxième échangeur d'autoroute entre Bourges et Mehun-sur-Yèvre. La présidente de la communauté d'agglomération de Bourges, y est opposée pour des raisons écologiques. Le département ne veut pas pour autant renoncer au projet. : " Où est l'intérêt collectif dans cette position ? " s'interroge Michel Autissier, président du conseil départemental du Cher. " Il ne faut pas mettre en opposition l'écologie et l'économie. Oui, il faut sécuriser la sortie n°1. Oui, il faut penser à l'avenir et continuer à défendre un projet ambitieux pour le développement du département dans l'axe Bourges-Vierzon, dans l'axe du Nord, Fussy et St-Martin, Marmagne, Mehun et St-Doulchard. On ne peut pas se passer de cette ambition pour l'ensemble du territoire."