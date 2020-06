Bourges : Le Creps rouvre ses portes

Les stagiaires pour l'instant se résument à ceux de la formation professionnelle, qui se destinent au sport loisirs ou d'entretien notamment, futurs animateurs dans les clubs ou les collectivités... les maîtres-nageurs par exemple dont on aura besoin cet été dans les piscines ou sur les plages. Il y a donc urgence à valider leur formation : " Il y a un enjeu pour eux, insiste Djamel Cheikh, directeur du Creps de Bourges. Il faut tout mettre en oeuvre pour qu'ils puissent terminer leur année et leur certification pour aller vers le marché de l'emploi ensuite. Heureusement, on a pu maintenir la continuité pédagogique durant le confinement. Pour les maîtres-nageurs, on attend la réouverture des piscines pour valiser leur niveau évidemment, mais c'est en cours et ça ne devrait donc pas poser de souci."

Djamel Cheikh, directeur du Creps de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Axel a hâte de valider son brevet professionnel en activités physiques de la forme, pour pouvoir démarcher des employeurs... Ces dix dernières semaines n'ont pas été faciles pour lui. Axel se spécialise en haltérophilie et n'avait pas le matériel à domicile : " C'était très difficile pour s'entraîner avec des outils fait-s-maison, mais on a réussi. Je suis content de revoir les copains ce matin. Les oraux sont maintenus et on va pouvoir passer l'examen, c'est l'essentiel."

Les salles de cours du Creps de Bourges retrouvent leurs stagiaires © Radio France - Michel Benoit

La semaine prochaine, le Creps devra s'adapter aux horaires des établissements scolaires pour accueillir les collégiens et lycéens. Djamel Cheikh, espère que les établissements scolaires n'opteront pas pour la semaine de deux jours : " On a des jeunes qui viennent de très loin en France, et cela pourrait poser de gros problèmes pour eux. On milite donc pour une semaine complète de cours. "

Distanciation sanitaire au Creps de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Quant aux sportifs de haut niveau, ils vont devoir d'abord passer des tests médicaux au Creps avant de reprendre l'entraînement. Certains ne reviendront pas car les compétitions sont terminées. Pour d'autres, c'est encore plus compliqué : " Certains sports ne sont toujours pas autorisés, comme les sports collectifs, explique Djamel Cheikh, et là, j'ai un nombre important de basketteuses. Même chose pour les sports de contact comme le judo. Ces sportifs peuvent tout de même reprendre une phase de préparation physique." Le vélodrome du Creps ne rouvre pas non plus... mais les cyclistes peuvent s'entraîner en extérieur. Un moindre mal pour eux.