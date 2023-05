Bourges : le département recherche des accueillants familiaux

Le département du Cher comptait 178 accueillants familiaux ( à ne pas confondre avec les assitants familiaux qui hébergent des enfants) fin 2011, à 87, fin 2022. Des départs en retraite sont prévus au cours des prochaines années et cela ne va pas arranger la situation. Pour susciter des vocations, le conseil départemental organise une conférence sur l'isolement des personnes vulnérables ce mercredi (17 mai) à 14H00 aux archives départementales à Bourges. Fiona Lauriol, y dédicacera notamment son livre " 101 ans, mémé part en vadrouille ". Et toute une série de réunions d'information se dérouleront tout au long du mois de juin.

ⓘ Publicité

Isabelle s'est mise à la guitare depuis qu'elle est accueillie chez Corinne à Saint-Florent sur Cher © Radio France - Michel Benoit

Isabelle qui souffre de problèmes psychiques depuis très longtemps est arrivée chez Corinne il y a cinq ans, après des années de vie en solitaire dans un appartement sur Bourges : " En appartement, j'étais seule. Je fumais à la folie. Ici, je me sens beaucoup mieux. Regardez comme c'est beau le jardin avec les arbres, les sapins, les oiseaux. Il y a une belle bibliothèque et moi je lis beaucoup. Je pourrai rester chez Corinne tant que je serai bien portante. . Je suis triste car mon chat est mort, mais il est resté avec moi dans ma chambre, dans une urne et je continue de lui parler. Et Corinne a trois chiens. Et puis il y a Marie-Thérèse aussi"

Marie-Thérèse, une autre personne accueillie chez Corinne aime faire de la couture. © Radio France - Michel Benoit

Marie-Thérèse, c'est une autre personne accueillie par Corinne. Isabelle prend moins de médicaments depuis qu'elle vit chez Corinne. Elle est métamorphosée : " Elle a perdu près de quarante kilos, se réjouit Corinne, la maîtresse de maison. Elle est beaucoup mieux dans sa peau et dans sa tête. C'est très prenant évidemment, mais je suis dans l'empathie. On parle beaucoup ensemble. C'est beaucoup de travail aussi. Elles sont sensées entretenir leur chambre, mais ce n'est pas toujours facile, donc je repasse derrière. Je m'occupe des repas, des rendez-vous médicaux à caler. J'anticipe tout. Je les emmène chez le coiffeur ou je leur coupe les cheveux, selon leurs souhaits. Ce qui est important, c'est de leur trouver des activités. On part même en vacances ensemble. J'emmène Isabelle et Marie-Thérèse. On s'entend très bien."

Sandra, plus lourdement handicapée est chez Corinne depuis treize ans. © Radio France - Michel Benoit

Un travail très prenant. Il faut être fait pour ça, insiste Dorothée Loumagne assistante sociale au département du Cher : " Il ne faut pas avoir peur d'être dans le contact, même le toucher avec ces personnes accueillies. Il faut être près de l'autre. C'est 24H/24 et 7J/7. Il faut aussi que la famille, le conjoint, les enfants éventuellement, soient d'accord pour ouvrir ainsi sa maison, son quotidien, à des personnes qui sont vulnérables et qui n'ont pas toujours les codes. Il faut aussi savoir imposer des règles de vie. On est également présent quand c'est nécessaire."

L'hiver, Corinne organise un jeu de balle pour développer ou entretenir la motricité © Radio France - Michel Benoit

En cas de difficulté, Corinne peut appeler le département. Elle n'est donc pas vraiment seule. Le conseil départemental délivre l'agrément pour cinq ans, mais le contrat est passé entre la personne hébergée et l'accueillant pour une rémunération globale comprise entre 1.500 et 1.850 euros par personne accueillie. Une bonne alternative à l'hébergement en collectivité. Un vrai " chez-soi " pour ces personnes qui sont ainsi moins exposées au repli sur soi.