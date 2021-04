Le dispositif " Petites Villes de Demain " prend son envol dans le Cher

Dix-sept communes ont été retenues dans le Cher et bénéficieront de moyens supplémentaires pour faciliter leurs projets. L'état s'engage par exemple, pour chaque territoire retenu, à financer à 75 % un poste de chef de projet pour les porter. Du pain béni pour la communauté de communes Terres du Haut Berry : " On a lancé l'annonce de recrutement ce matin " se réjouit Bernard Rousseau, son président. " C'est un bac + 5, donc normalement, une tête bien faite, qui va nous aider à réfléchir et à faire des constats, mais les décisions seront prises évidemment par les élus. On veut travailler sur deux grands soucis que nous avons : trouver des médecins et lutter contre la vacance de logements." Le gouvernement annonce des moyens conséquents : trois milliards d'euros sur six ans pour des villes de moins de 20.000 habitants. La maire des Aix d'Angillon, 2000 habitants au Nord de Bourges, compte bien en profiter. Christelle Petit veut dynamiser son centre ville : " On veut attirer des commerces de proximité et on veut également lancer la requalification d'un ancien Ehpad. Cela demande beaucoup de réflexion en amont et d'études. Il faut également des moyens financiers." Ce sera donc le rôle du chef de projet que va recruter la communauté de communes.

Députés, maires et présidents de communautés de communes, salle du Duc Jean, à Bourges pour la signature des quatre premières conventions Petites Villes de Demain. © Radio France - Michel Benoit

Un chef de projet qui suivra les dossiers menés également à Henrichemont et St-Martin d'Auxigny, deux autres communes du secteur, reconnues comme pôle de centralité : " Ce coup de pouce, avec ce poste en grande partie financé par l'état, c'est très important " reconnait le maire de St-Martin d'Auxigny, Fabrice Cholet. " Les études, cela coûte cher et il faut quelqu'un pour monter les dossiers. Nous, on veut requalifier notre centre bourg et améliorer l'habitat. On a dix-huit mois pour avancer et on espère qu'au bout on saura convaincre les financeurs. " Le conseil régional et le département sont également parties prenantes dans " Petites Villes de Demain ". Un nouveau dispositif que goûte un peu moins le président du conseil départemental du Cher qui avait déjà lancé il y a cinq ans une agence territoriale chargée d'épauler les communes dans l'ingénierie de leurs projets. Michel Autissier a peur que l'état, au travers de Petites Villes de Demain, ne prenne la main et que le département se retrouve à devoir financer des projets qu'il découvrira. Sept communes du Cher sont concernées par ces quatre premières conventions " Petites Villes de Demain " : Aubigny sur Nère, Saint-Satur, Sancerre, St-Amand-Montrond, Henrichemont, Les Aix d'Angillon, et St-Martin d'Auxigny.