Bourges : le feu couve à l'APF France Handicap

Il y a de la rébellion dans l'air à l'APF-France Handicap du Cher : certains membres du conseil apf départemental, aujourd'hui dissout se demandent où va l'argent qui servait auparavant aux actions de loisirs et de convivialité notamment. Cela faisait plusieurs mois que le conseil APF départemental réclamait d'avoir accès aux comptes pour pouvoir émettre un avis, comme cela est prévu. Linda Gomant, ancienne représentante de ce conseil départemental, estime que les adhérents sont pour le moins délaissés aujourd'hui : " Auparavant, il y avait des sorties restaurant, des séjours vacances qui étaient organisés. On mettait sur pied des opérations ressources pour recueillir de l'argent et cela était prétexte à beaucoup de convivialité. C'est fini aujourd'hui. On a l'impression que les salariés de l'association ont pris le pouvoir sur les élus, et ce n'est pas normal. Cela fait déjà quelque temps que l'on se pose la question de savoir où va l'argent qui est récolté par les opérations, l'argent que les adhérents donnent. On a l'impression que l'on paie les salariés mais que les adhérents n'en voient plus du tout la couleur. Un autre exemple : un député du Cher avait donné 11.000 euros pour participer au financement d'un véhicule adapté. Ce véhicule est aujourd'hui affecté dans l'Indre. Vous trouvez cela normal ?"

Linda Gomant, représentante départementale de l'association, limogée il y a quelques semaines © Radio France - Michel Benoit

Le conseil APF départemental a donc demandé un audit des comptes. L'association leur a proposé en retour une simple médiation qu'il a refusée. Laurent Méchineau, limogé lui aussi de l'instance, s'est alors vu accusé de s'être servi de l'association pour détourner une subvention du département. Ce qu'il nie farouchement : " Pour simplifier, Je ne vois pas comment j'aurais pu prendre de l'argent dans une caisse dont je n'ai pas la clef. J'ai porté plainte pour diffamation contre les deux administrateurs à l'origine de cette accusation, le 17 novembre dernier. Je ne peux pas accepter cette accusation. Depuis trois ans, nous n'avons pas accès à la situation budgétaire de la délégation. Nous n'avons plus non plus d'assemblée départementale des adhérents. Nous nous posons énormément de question sur l'argent qui rentre par les collectes, les subventions et son affectation."

Laurent Méchineau, limogé du conseil Apf départemental, a porté plainte pour diffamation contre deux administrateurs. © Radio France - Michel Benoit

Un nouveau conseil APF départemental pourrait être créé mais avec cinq membres et non plus huit mais pas avant l'automne. En attendant, un comité de mobilisation assure l'intérim. Contactée, la direction régionale d'APF France-Handicap, évoque un conflit interpersonnel. Elle explique que la présentation des comptes se fait au niveau régional et en format digital notamment. Enfin, elle assure que des projets vont émerger rapidement au profit des adhérents comme l'ouverture prochaine à Châteauroux d'un tiers-lieu.