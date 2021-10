Bourges : le Grand Rabbin de France critique les propos pro pétainistes d'Eric Zemmour

Le Grand Rabbin de France s'est rendu à l'archevêché de Bourges et à Savigny en Septaine, en compagnie de Monseigneur Beau, archevêque de Bourges. Les deux autorités religieuses ont rendu hommage aux 36 juifs, précipités par la Gestapo dans un puits au lieu-dit Guerry en juillet et août 1944. L'occasion d'appeler à une République plus fraternelle. Haïm Korsia, au micro de France Bleu Berry, s'est exprimé sur la candidature probable d'Eric Zemmour : " On affirme des choses qui sont fausses et pas seulement aux marges, mais qui sont fausses fondamentalement. Quand quelqu'un peut dire que Pétain a sauvé des juifs français, d'abord, cela instille une idée nauséabonde de mon point de vue, qu'il y aurait une différence entre juifs français et juifs étrangers. Dans la bible, il est bien marqué : tu aimeras l'étranger car tu as été étranger en terre d'Egypte. En Hébreu, le mot France est assimilé à un creuset et un creuset c'est un outil ou l'orfèvre met des métaux différents, les mélange et en fait un alliage unique. Aujourd'hui, _le risque, c'est cette coagulation de tous les antisémitismes_. Ceux qui viennent l'extrême gauche, de l'extrême droite, qui viennent des antivax, de certains gilets jaunes où il y a aussi de l'antisémitisme. Comme si l'antisémitisme, c'était le rejet de l'altérité." On a recensé 339 actes antisémites en France l'an dernier dont 44 agressions violentes, un nombre comparable à 2019 où il y en avait eu 45.

La cérémonie aux puits de Guerry © Radio France - Michel Benoit

Pour le Grand Rabbin de France, ce massacre du Puits de Guerry est à mettre au même niveau que d'autres qui ont marqué davantage la France : " On parle d'Oradour mais il faut aussi penser au 99 pendus de Tulle, et le puits de Guerry qui est symbolique car c'est juste un acte de haine absolue." 36 juifs réfugiés à St-Amand-Montrond, arrêtés par la milice française et la Gestapo en juillet 44. L'ordre est donné de les exécuter car il n'était plus possible d'organiser de convoi vers les camps. Huit femmes parmi eux. Ils avaient de 16 à 85 ans : " Ici, nous faisons oeuvre de mémoire " insiste Haïm Korsia. " C'est les rendre toujours vivants, c'est continuer de poursuivre la construction de la République fraternelle."

36 juifs sont morts aux puits de Guerry durant l'été 1944. © Radio France - Michel Benoit

Après la prière pour la République, Haïm Korsia a récité le psaume des profondeurs en Hébreu. Une prière reprise en français par Monseigneur Beau, archevêque de Bourges : " Ici, aujourd'hui, ce sont les racines de l'amitié qui s'opposent à tout ce qui exclut , détruit l'altérité, la communion, cette amitié fondamentale entre la communauté juive et la communauté juive." En 1994 un monument a été érigé à la mémoire des 36 victimes. Il y eut un survivant. Il parvint à s'enfuir et fut caché dans une ferme voisine.