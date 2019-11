Bourges : le handicap ne doit pas empêcher de travailler

Bourges, France

Cette semaine a pour but de lutter contre les préjugés et de mettre en lumière les dispositifs qui existent pour aider les employeurs qui recrutent ces personnes. Sachant que toute entreprise de plus de 20 salariés a pour obligation d'embaucher au moins 6 % de personnes reconnues handicapées, sous peine d'être taxée. Les freins à l'embauche sont encore nombreux : " Souvent, les employeurs ont tendance à voir le handicap plutôt que le savoir-faire et le savoir-être de la personne, explique Ludivine Vannier, coordinatrice pour le maintien dans l'emploi chez Cap Emploi dans le Cher. Les patrons pensent qu'il y aura un problème d'absentéisme alors que ce n'est pas prouvé dans les statistiques. Dans 80 % des placements, il n'est même pas nécessaire d'adapter le poste."

Olivier Belleville, intendant, et Denis Sorcelle, président délégué du Gazelec de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Olivier Belleville travaille depuis trois ans au Gazelec, un club de foot de Bourges, comme intendant. Il souffre d'une hémiplégie du côté gauche du corps depuis qu'il a été accroché par une voiture, il y a une trentaine d'années... Travailler, pour lui, c'est un bonheur ! : " J'ai une force supplémentaire par rapport à un valide. Avec tout ce que j'ai vu dans les hôpitaux, je me dis chaque matin, que j'ai la chance de marcher et d'avoir gardé une tête qui fonctionne. Il m'arrive d'avoir mal, comme tout le monde ! Avec le temps, je me suis habitué à cette douleur. Sinon, je prends un médicament, et ça passe ! Je ne le dis pas, je ne me plains pas. Je fais tout mon possible pour être plus fort que le handicap. J'ai un moral de battant, de sportif ! Ici, je suis dans mon élément, j'adore le foot."

Olivier Belleville est ravi de conjuguer travail et passion, malgré son handicap © Radio France - Michel Benoit

Le président délégué du Gazelec, Denis Sorcelle est ravi du travail de l'intendant du club : " Il va parfois mettre plus de temps qu'une autre personne, mais comme il met beaucoup plus d'enthousiasme, le résultat est 100 % positif. Je pense que les gens victimes de handicap méritent des aides, peut-être même plus que des personnes qui peuvent travailler et qui ne souhaitent pas tous les jours travailler." Bien sûr, cette réussite n'est possible que lorsque la personne parvient à accepter son handicap. Curieusement dans le Cher, 60 % des placements se font dans des entreprises de moins de vingt salariés, pourtant concernées par aucune obligation d'embauche de personnes handicapées.